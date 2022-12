Víctima de suplantación de identidad está a punto de ser extraditado a Brasil

Fray Mauricio Bravo, es el conductor de bus se encuentra preso en el patio número 12 de extraditables del centro carcelario La Picota.



Mauricio Bravo rompió su silencio y le reveló a Blu Radio que está a punto de ser extraditado a Brasil por un delito que no cometió.



“Este proceso ha sido duro, el estar uno encerrado inocentemente es algo que es bastante triste e injusto para un ser humano. La verdad, me están vinculando en un proceso internacional con personas con las que no tengo nada que ver. Hace un tiempo se me perdieron los documentos y alguien utilizó esos papeles, sacó un pasaporte con mi nombre e hizo cosas que no debía hacer y desafortunadamente me tiene acá pagando por algo que yo no hice” manifestó Fray Mauricio Bravo.



Desde su celda, la cual comparte con otros extraditables, Fray Bravo, teme que la orden de extradición se haga efectiva sin que su caso haya sido revisado detenidamente.



“Temo a que me extraditen porque soy una persona que nunca ha hecho nada, nunca he salido del país, nunca he tenido un pasaporte y primero deberían mirar a quien es el que verdaderamente están buscando y ahí si tomar una decisión de ver a quien es el que van a extraditar.



Yo nunca he hecho trámites de pasaporte, nunca he salido del país, nunca había montado en avión hasta que me trajeron de Cúcuta a Bogotá”, advirtió el procesado.



Pero las revelaciones de Fray Mauricio Bravo no quedan ahí. Confirma que, a través de su abogado, han aportado a la Corte Suprema de Justicia las pruebas documentales necesarias para demostrar que las autoridades están cometiendo un error y que este es un claro caso de suplantación de identidad.



“No hemos podido saber quién fue a persona que utilizó mi identidad, pero lo que si hemos podido saber es que las huellas que aparecen en el pasaporte que sacaron, no son las huellas mías. Eso ya lo tiene el abogado, ya lo presentó ante la Corte”, finalizó el conductor en el diálogo con Blu Radio.



El hombre fue detenido el pasado 5 de mayo del presente año cuando fue abordado por miembros de los servicios de inteligencia de la Policía Nacional, los que le indicaron que tenía una orden de captura a través de una circular roja de la Interpol por el delito de narcotráfico.



