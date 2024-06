Víctimas del atentado en Andino aseguran que existe riesgo que el caso quede en la impunidad

Este lunes, 17 de junio de 2024, se cumplen siete años del atroz atentado terrorista de la bomba que explotó en un baño de mujeres del Centro Comercial Andino en Bogotá, que acabó con la vida de tres mujeres y dejó heridas a más de diez otras.

Por medio de una carta abierta al presidente Gustavo Petro, a la fiscal Luz Adriana Camargo y otras autoridades, los familiares denunciaron que las investigaciones no avanzan “En este día que debería ser de conmemoración y solidaridad, nos encontramos nuevamente en una situación de indignante abandono y desatención. Durante todo este tiempo, hemos sido ignorados y olvidados por las autoridades competentes. La Fiscalía General de la Nación no ha avanzado significativamente en el proceso de justicia, y las más de diez familias afectadas continúan esperando una respuesta que nunca llega”, dice la carta.

Asimismo, la carta cuestiona que durante el Gobierno de Iván Duque y la administración de la exalcaldesa Claudia López no se llegaron a realizar actos de reparación “A lo largo de estos años, hemos enfrentado numerosos obstáculos y desdén por parte de las entidades encargadas de nuestra protección y reparación. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, a pesar de los múltiples fallos a nuestro favor, no ha cumplido con sus obligaciones de proporcionarnos la asistencia necesaria para nuestra rehabilitación y reparación integral”, añade.

Es por eso que los familiares enumeraron 5 puntos en el documento y que solicitan con urgencia para que exista un proceso de justicia y reparación:



Justicia eficiente y reparación: necesitamos un proceso judicial que avance con la debida diligencia, reconociendo nuestro estatus como víctimas del conflicto armado y proporcionando las indemnizaciones y ayudas que nos corresponden. Reconocimiento y responsabilidad del Centro Comercial Andino: exigimos una respuesta del Centro Comercial respecto a su responsabilidad en la falta de seguridad y la atención inmediata tras el atentado. Declaración del caso como crimen de lesa humanidad y feminicidio: dados los vínculos comprobados con el grupo guerrillero ELN, solicitamos que este caso sea tratado con la gravedad que merece. Respuestas y acciones concretas del Gobierno nacional y local: pedimos una reunión con las autoridades para discutir soluciones y vías de reparación efectivas para todas las víctimas. Apoyo de los medios de comunicación: instamos a los medios a que refuercen la difusión de nuestra situación para mantener viva la memoria del atentado y la necesidad de justicia.

Las mujeres que afortunadamente no perdieron la vida tras el ataque le pidieron al presidente Gustavo Petro y a la fiscal Camargo un encuentro presencial “No queremos ser una cifra más en la lista de víctimas olvidadas. Exigimos que se respeten nuestros derechos y que se nos brinde la atención y reparación que merecemos. Este atentado no solo dejó cicatrices físicas y emocionales en nosotros, sino que también afectó la percepción de seguridad en toda la ciudad.