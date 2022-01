Yhonier Leal no podrá alegar demencia tras confesar sus asesinatos: abogado Francisco Bernate

La audiencia al hermano de Mauricio Leal, Yhonier, se realizó de manera virtual, la cual fue transmitida a través de Facebook, lo cual le permitió a más de 30.000 usuarios conectarse al video y conocer los detalles de dicho proceso.

Una situación que ha generado conmoción y despertado el interés en el país, lo que quedó en evidencia tras el alto número de personas conectadas a la audiencia, lo cual es positivo para el abogado Francisco Bernate.

Para el penalista, esta nueva modalidad a la cual le ha abierto paso la virtualidad, permite que los procesos se adelanten de la forma más rápida posible, ya que una audiencia en los juzgados de Paloquemao de Bogotá, según explica, podría demorar 15 días o más, sin embargo, aquí tardó poco más de dos días.

De igual forma, brinda la oportunidad a los estudiantes y demás personas interesadas en la ley, que tengan un acercamiento verdadero a un proceso judicial.

Por otra parte, ya enfocados en el caso puntual contra Yhonier Leal, el asesino del estilista y su mamá, una de las dudas que existe entre la opinión pública, por la forma en la que se ha expresado el señalado y cómo se dieron los hechos, es si existe la posibilidad que este se declare demente o mentalmente impedido.

El penalista Bernate aclaró que esa opción está totalmente descargada y Yhonier deberá pagar ante la justicia la pena que le imponga el juez.

"Ya no puede decir << uy me arrepentí>>, no, solo tendría una, que pues yo no la veo que es decir que <<mira a mi me obligaron a decir que sí, me pusieron un revolver en la cabeza y me obligaron.>>, cosa que no se vio y que no pasó", explicó el abogado Bernate. A su vez, asegura que no hay cabida para un vencimiento de términos.

Por esta razón, lo que sigue, explica el profesional, es que el juez diga a cuantos años de cárcel lo va a condenar. De igual forma, la posibilidad de alegar una demencia no es una alternativa, porque renunció a dicha opción al aceptar su culpabilidad.

