Yhonier Leal pagaría entre 26 y 28 años de cárcel por asesinato de Mauricio Leal y su mamá

La Fiscalía ya fijó los términos del preacuerdo que ofrecerá a Yhonier Leal como presunto responsable del doble homicidio de su madre, Marleny Hernández, y de su hermano, Mauricio Leal. El ente acusador fijó la pena entre 26 y 28 años de prisión, le impuso una multa de 200 SMMV y le ordenó pedir perdón nuevamente a las víctimas.

En la reunión de la Fiscalía y las víctimas, que se llevó a cabo este martes en las instalaciones de la entidad en Cali, el representante de víctimas, Elmer Montaña, insistió en que se le imputara a Yhonier Leal el delito de tortura, para que la pena subiera otros años más, pero el delegado del ente acusador dijo que no tenían pruebas para hacerlo y que ese delito no haría parte de su condena.

Ante esto, Montaña aseguró que, si la pena llega a quedar en 26 años, Yhonier Leal solo estaría en la cárcel alrededor de 11 o 12 años.

“En la socialización, la Fiscalía habló inicialmente de 25 y 26 años de prisión, la representación de víctimas insistió en que se imputara el delito tortura, pero la Fiscalía dijo que no. En relación con el documento que Yhonier habría obligado a firmar a Mauricio, me sorprendió enormemente que la Fiscalía dijera que no probaba nada y que ni con ese documento ni con los dictámenes de medicina legal sobre las pequeñas puñaladas que le ocasionaron a Mauricio, se pudiera llegar a imputar la tortura”, señaló el representante de víctimas.

Además, añadió: “Sin embargo, la Fiscalía propuso que en lugar de ello se incrementara la pena entre los 26 y los 28 años de prisión. Me opuse porque de lo que se trata es que haya verdad, que se reconozca que a Mauricio leal lo torturó Yhonier antes de matarlo”.

Las víctimas también solicitaron que la Fiscalía le pida a Yhonier Leal que haga una declaración en la que reconozca qué pasó, cuente cómo fueron los hechos y por qué cometió los homicidios.

Esta semana la Fiscalía le pondrá sobre la mesa a Yhonier Leal el preacuerdo y este deberá firmarlo o rechazarlo. Si lo firma, la Fiscalía deberá presentarlo ante un juez de conocimiento que tiene la decisión final sobre el documento en sus manos.

