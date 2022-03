Yhonier Leal: víctimas denunciarán nuevas irregularidades para que no se apruebe preacuerdo

Este martes a las 8:00 de la mañana la Fiscalía presentará ante el juez 55 de conocimiento de Bogotá el preacuerdo que firmó con Yhonier Leal, en el que se le fija una pena de 27 años y 5 meses de prisión por aceptar su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y ocultamiento de elementos materiales probatorios, por el crimen de su madre, Marleny Hernández, y de su hermano, el estilista Mauricio Leal.

Sin embargo, las víctimas solicitarán que el documento no sea aprobado. El abogado de las hermanas de Marleny Hernández, Elmer Montaña, dijo a BLU Radio que pedirá que el texto no sea avalado, no solo porque no incluyeron el delito de tortura, sino porque pondrá en conocimiento del juez nuevas irregularidades.

“Este señor terminaría pagando por cada uno de los homicidios casi 7 años de prisión y, finalmente, cuando cumpla 16 años tendría derecho a solicitar la libertad condicional. Si la Fiscalía tiene suficientes pruebas para lograr condena contra Yhonier Leal, no entendemos por qué razón lo premia con un preacuerdo que lo dejaría en libertad en pocos años. Además de eso, encontramos otras irregularidades que le pondremos en conocimiento al juez para que no imparta aprobación a este preacuerdo”, dijo.

Según el documento, la pena podría ser rebajada hasta en el 50 % por aceptar su responsabilidad.

“La Fiscalía como único beneficio al señor Yhonier Rodolfo Leal Hernández y, según la etapa procesal, sin que a la fecha se presentara la acusación, pero pasada la imputación (tal como indica el artículo 352 del C.P.P.), le concede una rebaja de pena atendiendo el artículo 351 del Código Penal que podrá ir hasta la mitad, entonces se debe tener en cuenta la intensidad del dolo, gravedad modalidad de la conducta desplegada por Yhonier Rodolfo Leal Hernández, debemos partir del homicidio del señor Mauricio Leal Hernández, pactando una pena de doscientos cincuenta (250) meses de prisión, aumentando en otro tanto, esto es setenta (70) meses de prisión, por el homicidio de la señora Marleny Hernández Tabares, y aumentado en otro tanto, en diez (10) meses, por el otro cargo de ocultamiento de elemento material probatorio, para una pena a imponer de trescientos treinta meses (330) meses de prisión y una multa de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo anterior dentro de los parámetros de legalidad, estricta tipicidad”, se lee en el documento.

En la condena, la justicia también le exige pagar una multa de 200 SMMV y pedir disculpas públicas por los hechos. La decisión final sobre el documento quedará en manos del juez.

