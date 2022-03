Ordenan arresto del acordeonero Rafael Ricardo por desacatar una tutela

Un juez de Bogotá ordenó dos días de arresto contra el músico Vallenato Rafael Ricardo, luego de que este no cumpliera un fallo de la Corte Constitucional que le ordenaba retractarse de los señalamientos que hizo contra el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores (SAYCO), entidad con la que sostiene un pleito legal desde hace varios años.

Rafael Ricardo, conocido por el dueto vallenato “Otto Serge y Rafael Ricardo” y quien también deberá pagar tres millones de pesos, ha hecho señalamientos contra Sayco y su vicepresidente, Rafael Manjarrez, también compositor, a quienes llamó bandidos por medio de sus redes sociales.

Publicidad

Incluso, Rafael Ricardo denunció supuestas amenazas de muerte: "Si me van a meter preso que me metan ya. Si me van a matar, que me maten ya", afirmó.

Los mensajes se hicieron tan repetitivos en redes, que Manjarrez tuvo que interponer una denuncia contra el músico nacido en San Juan de Nepomuceno, Bolívar. Luego de que el proceso estuviera en manos de la Fiscalía, finalmente se ordenó a Rafael Ricardo que se retractara de sus denuncias por ser injuriosas en contra de SAYCO.

Ricardo, sin embargo, nunca retiró sus publicaciones ni acusaciones, que según el juez de tutela no tenían fundamento ni sustento y finalmente el caso llegó a la Corte Constitucional.

La Corte Constitucional falló finalmente a favor del compositor Manjarrez pero Rafael Ricardo, de nuevo, no se retractó públicamente, por lo que ahora se dio un proceso de incidente de desacato que fue fallado por el Juzgado Primero Civil de Bogotá que sancionó al acordeonero con la medida de arresto de dos días y una multa de tres salarios mínimos, los cuales deberá pagar, dentro de los próximos cinco días, al Consejo Superior de la Judicatura.

Publicidad

El Juez Primero del Circuito de Bogotá, Eduardo Andrés Cabrales Alarcón, advirtió en la decisión que “pese haber transcurrido un tiempo prudencial desde el proferimiento y ejecutoria de la orden impartida por la Corte Constitucional, el incidentado Rafael Guillermo Ricardo Barrios vulnera los derechos al buen nombre y honra de Rafael Enrique Manjarrez Mendoza.

“Ello en razón a las manifestaciones reiteradas de la apoderada del accionante frente a los mensajes alusivos a Rafael Enrique Manjarrez Mendoza que se siguen realizando en las redes sociales de Facebook y Google LLC (YouTube) del accionado a lo largo del trámite incidental, y que se encuentran acreditadas al interior del plenario”, aclaró el juez.

Publicidad

Escuche más noticias: