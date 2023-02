Yo no estoy haciendo ninguna interlocución con ningún comisionado de Paz: fiscal Barbosa

Al finalizar la presentación de su informe de gestión del último año en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se despachó contra el alto comisionado para La Paz, Danilo Rueda, quien ha insistido en suspender las órdenes de captura a disidentes de las FARC como ‘Jhon Mechas’, el hombre detrás del atentado al presidente Iván Duque, para iniciar los diálogos con ese grupo armado ilegal.

“Sobre lo que diga o no diga el comisionado de Paz a mí me tiene completamente sin interés; yo realmente no estoy haciendo interlocución con ningún comisionado de Paz. La interlocución que yo tengo en Colombia es con el presidente Gustavo Petro. Con él diálogo, converso, pero aquí funcionarios de todo nivel que dicen una cosa y otra no voy a entrar en esa discusión”, indicó el fiscal Barbosa.

Sobre las dudas que tiene el fiscal de la solicitud que hizo el Gobierno para levantar órdenes de captura temporalmente a disidentes que atentaron contra Duque, explicó que quiere que el presidente responda varios requerimientos para saber en el marco de sus competencias cómo tomar una decisión.

“El presidente no puede ser copado por un comisionado y creo en la palabra del presidente y no de otro funcionario”, agregó Barbosa.

Publicidad

Por eso el fiscal aseguró que el levantamiento de solicitudes de órdenes de captura hacen parte de la competencia del presidente. "Simplemente queremos escuchar cuáles son las decisiones que se van a tomar en el tema. Si el presidente explica esos elementos constitucionales, la Fiscalía ejerce competencias y acompañará a escuchar esos argumentos”, agregó

Por último, el fiscal Francisco Barbosa dijo que su único objetivo es avanzar con el proyecto de la paz total del Gobierno Petro y lo único que espera es que el jefe de Estado sea el encargado de definir si los disidentes de Farc van a llegar a un acuerdo de paz o si se opta por el sometimiento.