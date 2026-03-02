Anthropic, vetado en EE. UU.:2 de marzo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este lunes, 2 de marzo:



El Gobierno de Estados Unidos decidió vetar a Anthropic, empresa de inteligencia artificial. Tienen seis meses de plazo.

empresa de inteligencia artificial. Tienen seis meses de plazo. La IA Grok, en polémica por supuesta verificación de fotografías de bombardeo a Irán . Agencias de prensa internacionales salieron al paso para desmentir a la inteligencia artificial.

. Agencias de prensa internacionales salieron al paso para desmentir a la inteligencia artificial. Marcelo Saldias, fundador Retencion Tecnologies, habló sobre cómo se puede reducir la rotación temprana de trabajadores en una compañía.