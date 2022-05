9 de mayo de 2022 - Mañanas BLU con Camila Zuluaga, programa completo

Este lunes, en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, líderes de la región de influencia del proyecto Hidroituango cuestionaron la representatividad de la senadora electa Isabel Cristina Zuleta. En entrevista con Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, María Liced Mesa y Hugo de Jesús Muñoz dieron sus impresiones al respecto.

“En las comunidades del norte de Antioquia, en el municipio de Ituango, Isabel Zuleta es una líder que se ha venido deslegitimando. No nos representa, no es grata en el territorio. Llega al territorio con personas que no son del municipio”, declaró Mesa, excandidata a la cámara por el Centro Esperanza y activista en Ituango.

Publicidad

De acuerdo con Hugo de Jesús Muñoz , líder comunitario Valdivia, Zuleta no representa a las comunidades del área de influencia de Hidroituango y no le aceptan invitaciones a reuniones ni ningún otro tipo de actividad.

“Nosotros somos del municipio de Valdivia, somos unos 36 líderes comunitarios, entre presidentes de Juntas de Acción Comunal, líderes sobresalientes y madres cabeza de hogar, que forman parte de asociaciones del municipio. Siempre hemos dicho que nosotros no nos sentimos representados por Isabel Zuleta, respetando su condición y a ella, porque a nosotros nos tocó muy duro”, sostuvo Muñoz.

No se pierda tampoco a Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, quien se pronunció acerca de la polémica por el partido que no se jugó entre Jaguares y Deportivo Independiente Medellín , que estaba programado para el sábado, por la liga colombiana. Esto, debido a la situación de orden público en el país, pues el DIM decidió no viajar a Montería y perdió los puntos por W.

“Yo no puedo basarme en el criterio ni de Acolfutpro ni del DIM para ver si hay en los partidos las condiciones para jugarse. El alcalde, el comandante de Policía, el comandante del Ejército y el ministro del Interior tenían información de fuentes oficiales de que las condiciones estaban dadas y que nos iban a prestar toda la seguridad para que se hiciera el encuentro. Tampoco podemos dejar que esas decisiones la tomen los mismos clubes, porque el día de mañana cierran TransMilenio y entonces un equipo dice ‘no, no puedo viajar a Bogotá”, aseguró Jaramillo.

Publicidad

En el tema central, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, habló acerca de la extradición del jefe del Clan del Golfo, así como de su significado para una de las más temidas bandas criminales y las víctimas.

“ Es muy positivo que quien cometa un delito, para bien de una sociedad pague por los crímenes que ha cometido. En el caso de este individuo, todos sabemos que cometió gravísimos crímenes. Desde básicamente reclutamiento de menores, hechos de terrorismo, asesinatos de personas, abuso de menores, por supuesto, además del narcotráfico, teniendo que pagar las consecuencias. Obviamente el régimen carcelario en un país como Estados Unidos es intenso, es estricto. La colaboración judicial los obliga a contar verdades aquí y allá. Eso sirve también para que haya un reflejo de la justicia apropiada, para bien de la sociedad”, declaró el diplomático