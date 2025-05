Contratista del Ejército se comunicó con su familia 6 meses después de su detención en Caracas.

Veinte ciudadanos colombianos se encuentran privados de la libertad en la cárcel El Rodeo, en Caracas. En una entrevista con Mañanas Blu, la familia de uno de ellos habló sobre la situación, ocurrida tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela.

El gobierno de Nicolás Maduro los ha señalado de estar implicados en un supuesto plan para desestabilizar. Hasta hace unos meses, sus familiares no sabían nada de ellos ya que estaban en condición de desaparecidos: sin registro, sin ubicación oficial y sin acceso a visitas.

Sin embargo, el 16 de enero se conoció públicamente una lista con los nombres de los detenidos, gracias a denuncias de sus familias, quienes aseguran que se trata de una detención arbitraria con motivaciones políticas.

El pasado domingo, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en X:

“Hoy familiares de los detenidos colombianos en Venezuela pudieron por fin visitarlos. Es un buen paso hacia su liberación y retorno”.

No obstante, las familias desmintieron esta afirmación. Según la Embajada de Colombia en Venezuela, solo una madre pudo visitar a su hijo y no varios familiares como señaló el presidente.

Tras eso, este lunes por primera vez en meses, los 20 detenidos pudieron realizar una breve llamada telefónica a sus familias.

Uno de ellos es Iván Colmenares, abogado cucuteño que trabajaba como contratista del Ejército colombiano en Arauca y prestaba servicios jurídicos a una ONG, que apoya a víctimas de violencia.

Colmenares fue detenido cuando decidió cruzar territorio venezolano para llegar más rápido a Cúcuta. Ese trayecto, que acorta camino por la frontera, terminó en su captura.

Durante la llamada de cinco minutos autorizada por el gobierno venezolano, Colmenares le expresó a su madre, Dolly García, su desesperación:

“Nada de lo que dicen acá es verdad. Ustedes saben quién soy, de dónde vengo, a qué me dedico. Hagan presión, hagan protestas. Esto es político, la verdad es la que me va a sacar de acá”.

En su conversación con Mañanas Blu, Dolly relató el horror que vive desde la captura de su hijo. Aseguró que ha acudido al Consulado de Colombia, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a organizaciones de derechos humanos, sin obtener respuesta.

“Mi hijo es una persona intachable. Trabajaba para una ONG en Arauca, no tiene antecedentes, nunca ha tenido mala conducta. Están injustamente detenidos, nos dicen que son mercenarios, pero eso no es cierto”, afirmó.

Contratista del Ejército se comunicó con su familia 6 meses después de su detención en Caracas Foto: Blu Radio

Recordó también su viaje a Venezuela en diciembre del año pasado, buscando a su hijo cárcel por cárcel, donde nadie le dio razón. Nadie le confirmó que estuviera detenido y durante seis meses vivió en absoluta incertidumbre.

“No sabíamos si estaba vivo. Ayer, por fin, supe que está bien, pero no es suficiente. Necesitamos que el Gobierno colombiano actúe. Él no ha tenido audiencia, ni abogado, ni acusación formal”, reclamó.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que los procesos judiciales contra estos 20 ciudadanos han sido arbitrarios, sin pruebas suficientes y con múltiples irregularidades.

“Yo no estoy pidiendo que lo dejen libre si hizo algo malo, pero al menos que le den un juicio justo. No lo han escuchado y si no hay nada, que lo deporten”, suplicó Dolly.

Aunque el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela generó expectativas de cooperación judicial, las familias aún esperan respuestas.

Los familiares están exigiendo una acción por parte del gobierno de Petro y un seguimiento permanente a los detenidos.

“Mi hijo me pidió que presionáramos políticamente, que no lo dejemos solo. Eso haré”, concluyó Dolly.