El sector cultural pide al gobierno que los escuche: Mañanas Blu, con Camila Zuluaga

El viernes, 19 de mayo, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, estuvo la chef colombiana Leonor Espinosa, quien se expresó acerca del duro reclamo que hizo a través de redes sociales al presidente Gustavo Petro, por el olvido en el que tienen al sector del turismo : “La gastronomía indudablemente es una herramienta importantísima en la construcción del turismo (…) Me preocupa lo que está pasando en el sector con relación a mis colegas, a otros que dependen de un turista local”.

Jorge Zuluaga, profesor de física y astronomía de la Universidad de Antioquia, explicó el fenómeno astronómico llamado Luna Negra: “Es un fenómeno astronómico no observable. Es la Luna nueva de toda la vida (...) A veces durante la Luna nueva o durante la Luna llena, la Luna puede estar muy cerca de la Tierra y en esos momentos se producen grandes mareas”.

Hace unos días más de 800 artistas, escritores y actores colombianos enviaron una carta al presidente Gustavo Petro, exponiendo sus preocupaciones. Inicialmente se conecto el actor Fabio Rubiano y respecto a la ex ministra de Cultura dijo: "Patricia Ariza viene de las entrañas del teatro y para manejar un puesto político, yo la hubiera aconsejado que no". También hablaron al respecto, el cineasta Santiago Trujillo y la cantante Adriana Lucía que se refirió diciendo: "Yo no tengo ni movimiento político ni aspiración política de nada. Soy una ciudadana que usa las redes sociales para expresar".