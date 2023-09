En medio de disputa comercial entre China y EEUU, ¿quién ganó pulso geopolítico tras cumbre del G20?

La disputa comercial entre Estados Unidos y China crece cada vez más, esto aunado a la culminación de la Cumbre del G20, una reunión en la que no estuvo presente Xi Jin Ping.

La no asistencia de Xi Jinping a la cumbre reafirma la tensión que el presidente de China tiene con su homólogo estadounidense, Joe Biden. Ian Johnson, experto en política China, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga, sobre quién tuvo un papel determinante en esta cumbre.

“Después de esta cumbre, el ganador a corto plazo es el primer ministro de la India, Marendra Modi y las razones son porque fue muy exitoso en ser el anfitrión del evento ya que los líderes más importantes del mundo llegaron a este país, aunque la gran ausencia notable fue Xi Jinping. Se hizo una crítica muy fuerte al tipo de inversión que está haciendo china alrededor del mundo y esto fue una oportunidad para que la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, empujara un poco su visión frente al gigante asiático y China cedió ante esto”, señaló el experto.

La gira por Asia del presidente estadounidense, Joe Biden, tuvo un denominador común: China. Desde su anuncio para crear un megaproyecto de infraestructuras como alternativa a la Ruta de la Seda hasta su alianza con Vietnam, el objetivo fue contrarrestar el auge del gigante asiático.

Ante esto El también miembro del Council on Foreign Relations, centro de pensamiento de política exterior más importante de Estados Unidos, habló del impacto de esta gira en el ámbito geopolítico. Además, señaló si debe existir la preocupación del acercamiento del Gobierno de Estados Unidos con la India, un Gobierno que es conocido por ser autócrata.

“Estados Unidos es su política exterior no tiene una visión muy clara y está definiendo su visión frente al tema geopolítico en torno a su relación con China. Hace algunos años la administración Biden estuvo presta a respaldar democracias vs el mundo autoritario, después llegaron a la conclusión que no los llevaría lejos, pues trabajar con solo democracias le cerraría la puerta a buena parte del mundo, ya qué hay muchos que tienen regímenes autoritarios. Ahora EE. UU. se está “haciendo el loco” con la violación de derechos humanos en la India porque es un actor estratégico para hacerle frente a China”, finalizó.

Las tensiones entre los países de Occidente con Rusia y China han marcado la presidencia de la India del Grupo de los Veinte, especialmente por las diferencias en lo relativo a la guerra de Ucrania o a la restructuración de la deuda de las economías emergentes.

La ausencia de los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de China, Xi Jinping, de la cumbre no hicieron más que evidenciar el distanciamiento con el resto de los países, lo que hacía creer que resultaría difícil alcanzar un consenso de todos los miembros del grupo.

Escuche la entrevista completa acá: