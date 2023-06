Llamadas amenazantes a quienes registran emprendimientos en cámaras de comercio: ¿qué está pasando?

Varios emprendedores y empresarios de diferentes ciudades del país han denunciado que cuando van a registrar su negocio o proyecto a la Cámara de Comercio de su región, algo extraño pasa, pues en seguida los llaman, amenazan y empiezan a extorsionar con datos personales.

Este es el caso de Sara Carvajal, una joven emprendedora que hizo una denuncia sobre lo que le sucedió tras ir a registrar su emprendimiento en la Cámara de Comercio en Rionegro. Según relató en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, en las mismas oficinas le advirtieron que el sistema estaba siendo hackeado y que era posible que la llamaran.

“Cuando terminé el trámite, la persona que me atendió, muy querida, me entregó un volante y me dijo ‘mire, si a usted la llegan a llamar a extorsionarla, estos son los números a los que se puede comunicar; esto está pasando mucho, estamos hackeados y no solo en esta cámara, sino en muchas de Colombia ’”, detalló Carvajal.

Según dijo, hizo caso omiso y el lunes siguiente la llamaron unas personas que se identificaron como Autodefensas Gaitanistas y la amenazaron de muerte a ella y a su familia. Contó que ese mismo día le dieron un plazo de 24 horas para salir de Antioquia y, además, que tenía que entregar tres millones de pesos.

Fue a la Policía, hizo la denuncia, pero las autoridades le respondieron que eso era algo normal que estaba pasando, por lo que hizo otra denuncia, pero esta vez a través de Twitter. Para su sorpresa, varios usuarios le comentaron en la publicación que les había pasado lo mismo.

Al respecto, el exsuperintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto habló sobre la protección de datos personales y la filtración cuando, en ocasiones, las personas dan el consentimiento para que sean tratados.

“Una cosa es que la Cámara de Comercio lo pueda contactar a uno para ofertas de bienes y servicios e información propia de la cámara al momento del registro, pero no para que esa base de datos vayan vejando para terceros”, señaló.

Barreto hizo énfasis en que es probable que haya un problema en la violación del habeas data, donde, añadió, sería importante que la Superintendencia de Industria y Comercio hiciera una averiguación al respecto y, así, evitar este tipo de robo de datos.

