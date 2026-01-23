Medidas para el sobrecosto de reservas en Medellín: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 23 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 23 de enero de 2026:
- Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, se pronunció sobre el decreto de MinTIC que le da nuevas facultades al sector de servicios postales.
- Claudia Márquez, esposa del precandidato Aníbal Gaviria, dio detalles sobre la candidatura de su esposo.
- Edgar Rivera, secretario de la Autoridad Aeronáutica, se refirió a la reforma que pretende hacer el Gobierno del régimen de slots.
- Ana María López, secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín, habló de las denuncias de cancelaciones y precios excesivos en alojamientos en la ciudad
Escuche el programa completo aquí: