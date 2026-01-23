Medidas para el sobrecosto de reservas en Medellín: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 23 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 23 de enero de 2026:



Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech , se pronunció sobre el decreto de MinTIC que le da nuevas facultades al sector de servicios postales.

, se pronunció sobre el decreto de MinTIC que le da nuevas facultades al sector de servicios postales. Claudia Márquez, esposa del precandidato Aníbal Gaviria , dio detalles sobre la candidatura de su esposo.

, dio detalles sobre la candidatura de su esposo. Edgar Rivera, secretario de la Autoridad Aeronáutica , se refirió a la reforma que pretende hacer el Gobierno del régimen de slots.

, se refirió a la reforma que pretende hacer el Gobierno del régimen de slots. Ana María López, secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín, habló de las denuncias de cancelaciones y precios excesivos en alojamientos en la ciudad

Escuche el programa completo aquí: