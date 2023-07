¿Qué pasa con la seguridad en el país?: reviva Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, programa completo

Las conversaciones con el ELN y su promesa de cese al fuego en medio de secuestros, extorsiones y violencia hacen que los colombianos pierdan la esperanza en conseguir la paz en el país. Este miércoles, se conoció el secuestro de una sargento del Ejército Nacional, junto a sus hijos, uno de ellos con autismo, por parte del ELN. El hecho generó el rechazo desde varios sectores políticos y sociales.

Juan Guillermo Zuluaga , gobernador del Meta, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga, sobre los más recientes hechos violentos en el territorio nacional.

“La búsqueda de la paz no debe ser con palabras bonitas ni con frases bien intencionadas. Hoy debemos tener acción de la fuerza pública que le demuestre a los violentos que no se puede jugar con el Estado. Este departamento fue un departamento antes del proceso de paz y otro después del proceso de paz. Volvió a generarse empleo, se volvió a sembrar en el campo y empezó a renacer el turismo”, señaló el gobernador.

Hay cuestionamientos desde varios sectores por la estructura del nuevo Ministerio de la Igualdad ; el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, por ejemplo, propuso simplificar considerablemente los cargos, como los de los viceministros y delegados.

‘’La estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente: no cinco sino máximo dos viceministros, como en otros ministerios; no 20 direcciones generales sino unas cinco; y ningún delegado en los departamentos”, escribió el exfuncionario en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Alejandro Fúneme, alcalde de Tunja y presidente de Asocapitales, mostró su preocupación ante el fallo de la Corte Constitucional que indica que, a partir del 1 de agosto, las alcaldías y las gobernaciones tendrán la obligación de asumir el costo de la alimentación de los retenidos en URI's y estaciones de Policía.

"Hay una situación bastante preocupante entorno al manejo de la población privada de la libertad, sobre todo en las que se encuentran en URI's y estaciones. A propósito del fallo, estamos hablando más o menos de 23.000 personas en esta condición y tendríamos que poner más de 3.000 hombres de la Policía para la seguridad de esta situación", señaló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el alcalde Fúneme.