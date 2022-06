21 de junio de 2022- Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

Este lunes en Mañanas BLU, el senador Armando Benedetti habló del panorama político luego de conocer al nuevo presidente de la República, Gustavo Petro.

"Sería un error creer que las ideas de uno son las perfectas y se pueden hacer a través de imposiciones. La vocación de presidente Petro es hacer un acuerdo nacional. Yo empezaría a hablar y a buscar los acuerdos con el mismo Álvaro Uribe y con cualquier otro sector que quiera aceptar el diálogo. Seguro que Petro presidente va a tender la mano", sostuvo Benedetti.

Por otro lado, el registrador nacional Alexander Vega, habló de la jornada electoral que se vivió el pasado domingo 19 de junio .

No podemos hablar de fraude, si ocurrieron inconsistencias en la mesa, se corrigieron en el escrutinio. El sistema detecta cualquier inconsistencia. Se va a mantener la auditoria internacional que pidió el CNE”, explicó.

Además, Ricardo Bonilla, el asesor económico del presidente electo Gustavo Petro, habló de la nueva reforma tributaria que se tendrá en el próximo periodo presidencial.

“No vamos a ser Venezuela ni Nicaragua, seremos un gobierno socialdemócrata. Aquí hay un relativo acuerdo entre las bancadas Alianza Verde y Pacto Histórico, pero para construir gobernabilidad nos necesitamos sentar con otras bancadas”, dijo.

Por último, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, habló de lo que será la oposición en el gobierno de Gustavo Petro.

"Sí tengo aspiraciones políticas, pero no sería un 'Petro', Petro construye realidades paralelas. Yo soy franca y por eso me he metido en problemas. Le haré oposición a Petro”, manifestó.