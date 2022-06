“Colombianos extrañarán a Carrasquilla por la reforma tributaria que se viene”: María Fernanda Cabal

La senadora María Fernanda Cabal habló en Mañanas Blu sobre la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez , así como de lo que espera del próximo gobierno y de la forma en que llevará a cabo tareas de oposición dentro y fuera del recinto congresional. Según la parlamentaria, lo que les espera a los colombianos en materia tributaria los hará extrañar al exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.

“Difícilmente creo que lleguemos a acuerdos. Ya están anunciando el aumento del impuesto al patrimonio, ya veremos la dosificación que nos harán en todas estas reformas que se harán, sobre todo la tributaria . Creo que van a extrañar a Carrasquilla”, sostuvo Cabal.

Cabal aseguró que no disfraza realidades y que no tiene la capacidad de construir imaginarios como los que ofrece el presidente electo, a quién calificó de "mitómano que crea realidades paralelas y se cree sus mentiras para después comunicárselas a su público”.

A pesar de sus duros calificativos, la congresista dijo que no vería ningún problema en aceptarle la invitación a tomar un café al presidente electo si él se lo propone. No obstante, aseguró que tiene una mala experiencia porque en una oportunidad no encontró señales de una respuesta efectiva cuando tuvieron un acercamiento en el Congreso.

"A tomar un café, no tengo por qué no hacerlo, porque eso no sería civilizado, pero no creo que lo haga. De las pocas veces que contacté con Petro fue cuando intenté sacar por todos los medios la reforma a la restitución de tierras, que creo que es una de las legislaciones más depredadoras, no contra los más ricos del campo, sino contra los más pobres. En esa ocasión, para que sepan, estuvimos en un pequeño comité en Zoom con Roy Barreras, Petro, Pacheco el de Justa y Libres y yo. En realidad, Petro entendió el tema , pero finalmente no lo acompañó políticamente. O sea, ellos son personas que nunca tranzan nada. Todas las conquistas que hacen en el Estado se hacen en normas pétreas, inamovibles, así vean que hacen daño a la gente", sostuvo Cabal.

De acuerdo con María Fernanda Cabal, usará todos los medios a su alcance para hacer una oposición efectiva al gobierno del pacto Histórico y aseguró que en este papel se siente con mayor libertad, lanzando una dura crítica a la administración de Iván Duque.

“Hay que usar todos los mecanismos que nos da el estatuto de oposición, no solo dentro, porque seguramente el pacto histórico y el gobierno presentarán proyectos de ley que son terriblemente nocivos para el país. Es hora de crear unas estructuras en las regiones para que todos estemos atentos y podamos saber qué opinar, qué controvertir y qué claridad dar dentro y fuera del Congreso, en la calle, en la presencia regional, los comités, lo que uno quiera conformar, con la gente que no se siente representada y que tiene miedo”, sostuvo.

“Bastantes tragos amargos me tocó guardar en este gobierno que gobernó ajeno al legado del presidente Uribe y al partido. Creo que tenemos más libertad y cuando uno la tiene, se siente más feliz”, agregó la senadora.