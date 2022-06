24 de junio de 2022- Mañanas Blu con Néstor Morales, programa completo

El senador Roy Barreras habló en Mañanas Blu, sobre su designación como presidente del Senado para la legislatura que dará inicio este 20 de julio, así como del anuncio del expresidente Álvaro Uribe de aceptar reunirse con Gustavo Petro.

"Es una gran noticia que Uribe haya respondido positivamente al mensaje del presidente electo. La polarización terminó, lo que viene para la patria es solucionar los problemas que urgen a la gente”, manifestó.

Además, Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud, habló sobre la detección de tres casos de viruela del mono en el país.

"En ningún caso se tiene que estigmatizar, la viruela del mono se puede presentar a cualquier edad. Es una transmisión autolimitada, pero de contacto estrecho, por manipulación de lesiones, saliva. Si hay besos o relaciones, si no realizo un lavado adecuado de la ropa o el tendido de cama, podría darse contagio, dijo.

Por otra parte, Dilian Francisca Toro, directora del Partido de la U y el presidente del Partido Conservador, Ómar Yepes, hablaron sobre las propuestas del presidente electo Gustavo Petro.

"Los congresistas son libres de dialogar, no es censurable, pero en lo personal, no hablo a nombre del directorio, creo que el partido no debe entrar al gobierno, somos de derecha": Omar Yepes.

Por último, Daniela Martins, directora de Estrategia y Comunicaciones de Women’s Equality Center, habló sobre la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar el derecho constitucional al aborto.

"Es una decisión impopular. Está yendo en contra de la voluntad popular", manifestó.

