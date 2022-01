3 de enero de 2021 – Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

En Mañanas BLU se habló sobre la situación que vivieron este 3 de enero decenas de pasajeros de Viva Air a quienes les notificaron cancelaciones o cambios sorpresivos en sus itinerarios desde y hacia Santa Marta.

BLU Radio conoció el caso de varios oyentes que padecieron con esta situación luego de pasar las fiestas de fin de año.

"Yo viajaba con una amiga y los hijos de ella. Compramos los tiquetes el 26 de septiembre. Era un trayecto de Medellín Santa Marta el3 de enero hoy a las 5:00 de la mañana. El regreso lo teníamos el 10 de enero. Resulta que el 1 de enero hicimos el check in. Todo estaba listo. Ayer llamamos a la línea de atención a averiguar si teníamos derecho a llevar una maleta. Al llamar me piden los datos y me dice la señora: 'Patricia, su vuelo ha sido cancelado'", declaró Patricia Abad.

Por otro lado, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, confirmó que en la ciudad ya se estarían presentando casos de la variante ómicron.

“Yo pensaría que efectivamente tenemos ómicron en Cali por las características sintomatológicas del COVID. A diferencia de las otras variantes, menos letalidad y demanda en las unidades de cuidado intensivo. Tenemos que estar muy atentos para atender los casos”.

Escuche el programa completo aquí: