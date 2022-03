“Eso es falso que se esté ejecutando”, dijo el precandidato presidencial Gustavo Petro sobre la construcción del metro de Bogotá, proyecto que cuestionó porque, según manifestó, la empresa encargada no ha presentado los estudios de diseño, que debían entregarse en febrero de este año.

“El metro de Bogotá no se está ejecutando, eso es falso. No se está ejecutando por una simple razón, no están los estudios del metro elevado. No existen los estudios de diseño que permiten la construcción. No han sido entregados por la empresa china que se contrató”., dijo.

El precandidato del Pacto Histórico aclaró que no terminaría el contrato de construcción, pero manifestó que, una vez se tengan los estudios y el costo que tendría la obra, evaluaría una "readecuación" del mismo.

“Necesitamos saber cuánto vale el metro elevado. Esa cifra solo surge cuando se hace el estudio de fase tres (…) Hay que evaluar los costos. Se necesitan dos estudios: el contrato está firmado, no se necesita acabarlo, simplemente readecuarlo a sus estudios”, añadió.

Petro expresó que “no se puede construir lo que no está diseñado”.