Entró en vigencia el impuesto saludable en Colombia: Mañanas Blu, noviembre 2 de 2023

El jueves, 2 de noviembre, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, estuvo el registrador Alexander Vega, quien dio detalles del incendio provocado a en la registraduría en Gamarra, una noche antes de las pasadas elecciones regionales, en la cual participaron varios candidatos, uno de ellos se le revoco de la candidatura.

“Estos candidatos afines a esta campaña creyeron que quemando la Registraduría previamente iban a lograr acabar la revocatoria (…) No vamos a repetir ninguna elección”, sentenció Vega.

El embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, habló de la una cumbre de líderes en las Américas, que convocó el presidente Joe Biden para discutir la migración y el conflicto en Medio Oriente.

“Hay mucho que discutir y yo creo que con el presidente Petro puede subrayar las razones por qué tenemos la comunidad internacional unida contra la amenaza terrorista de Hamás", detalló.

Publicidad

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, conversó sobre el impuesto saludable a los productos ultra procesados y bebidas azucaradas, que está vigente, y de las campañas educativas respecto a su consumo.

"Eso no es una función del Ministerio de Hacienda; explicamos muy bien la razón de esto, pero, digamos, las campañas publicitarias sobre el mejor comer, etcétera, no son del Ministerio de Hacienda; hay otras entidades del Gobierno que tendrían que haberlas ofrecido”, respondió.

El gobernador electo de San Andrés, Nicolás Gallardo, dialogó sobre las elecciones en el archipiélago, los apoyos políticos que tuvo y su relación con el Gobierno Nacional.

Publicidad

“Buscamos que el Gobierno Nacional ponga los ojos en San Andrés y trabajar de la mano con ellos es nuestra prioridad. Tenemos esas buenas relaciones, yo creo que ahorita estamos para construir y desarrollar el país”, afirmó.

Por último, el representante Jorge Alejandro Ocampo, se pronunció ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrir una investigación en su contra, por acusaciones indebidas realizadas por el magistrado Francisco Farfán, que se declaró impedido, en relación al caso Gnecco.

"Yo aplaudo la decisión de declararse impedido porque, aunque él por causal, aún no está impedido y nosotros tampoco. No estamos vinculados formalmente a un proceso ni él. Me parece que es lo mejor, porque un magistrado es una persona importante en el país y el caso se ha vuelto muy mediático", dijo el representante Ocampo.

Escuche el programa completo aquí: