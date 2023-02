Las amenazas a Leyner Palacios: Mañanas Blu, con Néstor Morales, programa completo del 16 de febrero

El excomisionado de la Verdad Leyner Palacios habló en Mañanas Blu sobre las amenazas de muerte que ha recibido en su contra.

Palacios dijo que este lunes está abandonando el departamento porque siente que no tiene garantías de seguridad para permanecer allí ya que, según lo dijo este lunes en Mañanas blu, "los grupos armados imponen su ley".

"No puedo desestimar la amenaza. Al teléfono de mi hija llegó un mensaje donde le dicen que me comunique con ellos. No dicen a que grupo pertenecen, pero me dieron 12 horas de plazo para salir del departamento, sino me matan a mi o a mi hija", contó el excomisionado de la Verdad.

Por otro lado, Jorge Enrique Robledo se refirió nuevamente a “la tercera fuerza política” que “necesita el país”, la cual conformó con el excandidato presidencial Sergio Fajardo y se llama, oficialmente, Dignidad y Compromiso, un nuevo partido con el que están “abiertos” a recibir integrantes para formar sus bases, según dijo el exsenador en diálogo con Mañanas Blu.

Robledo explicó que decidieron “fusionarse en una misma organización” al evidenciar que el cambio que prometió el presidente Gustavo Petro no se estaba dando “como debería”, pues se asoció “con los mismos y con las mismas”.

Además, el gobernador de Arauca, Wilinton Rodríguez, habló en Blu Radio sobre el secuestro del sargento primero Libey Danilo Bravo , retenido en el municipio de Arauquita en la noche del pasado martes, 14 de febrero; a través de un pronunciamiento, la guerrilla del ELN confirmó que lo tiene en su poder.

El alto consejero para la regiones, Luis Fernando Velasco, habló sobre el acuerdo laque llegaron con Asoinca. Este lunes regresarían los profesores a su departamento.

También, en diálogo con Mañanas Blu, la congresista peruana Maricarmen Alva entregó detalles sobre la declaración de persona non grata al presidente Petro y las razones en el Congreso de Perú.

La congresista declaró que están sumamente indignados con el mandatario colombiano por cuenta del apoyo que ha hecho público hacia el expresidente Pedro Castillo, quien fue destituido en diciembre de su cargo.

