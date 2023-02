Decisiones del Legislativo y Ejecutivo del Perú sobre presidente Petro dividen opiniones en Congreso

Tras la decisión del Congreso del Perú de declarar al presidente de Colombia, Gustavo Petro omo una persona no grata, y el llamado de la mandataria del país vecino, Dina Boluarte , de evitar interferir en los asuntos internos del Perú, diferentes sectores políticos reaccionaron ante esta determinación.

Desde distintas orillas políticas apoyaron los pronunciamientos del jefe de Estado colombiano, aunque otros indicaron que les preocupan las relaciones diplomáticas del país ante este tipo de incidentes con otras naciones.

"Petro se ha dedicado a tener una injerencia indebida en aspectos de la política argentina, chilena y, ahora, la peruana, que con razón rechaza lo que hace el presidente de la República. Creo que hace muy mal al estar incorporando en temas que no tiene nada que ver, por una simple solidaridad ideológica, metiéndose en los aspectos de otros países", expresó el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático.

El Congreso de Perú declaró persona 'non grata' a Petro, en rechazo a sus declaraciones contra la Policía de ese país y pidió a las autoridades que garanticen que "no ingrese al territorio nacional”. A su vez, la presidente Boluarte invitó al mandatario de los colombianos a no interferir en los asuntos internos de su país, por lo que está pasando en las calles.

A su turno, el senador de la misma colectividad, Ciro Ramírez, recordó que el país también ha tenido incidentes con otras naciones, como es el caso de Guatemala, por cuenta de estos pronunciamientos.

"Colombia no solo va mal al interior, sino también por fuera. Nuestras relaciones exteriores están dañadas con Guatemala y ahora nuestro presidente declarado no grato en Perú. ¿Qué más seguirá para nuestras relaciones exteriores?", refirió el congresista de la oposición.

Por su parte, desde el Pacto Histórico, el representante Gabriel Becerra señaló que la salida a la crisis del Perú debe ser dialogada entre las partes y que esta reacción del legislativo del país inca obedece a una elite política que quiere normalizar la muerte de manifestantes en las calles.

"La decisión del congreso del Perú contra el presidente Petro es la consecuencia lógica de una élite política peruana que quiere normalizar una situación anormal, en la que se han presentado más de 60 muertos y en la que no existe realmente las condiciones de funcionamiento normal de un estado de derecho”, explicó Becerra.

Para el congresista, es importante que en el vecino país se lleven a cabo unas elecciones políticas con el fin de detener las movilizaciones que se registran día tras día, tras la salida del expresidente Pedro Castillo.

