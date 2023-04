Polémica por propuesta de "expropiación exprés": Mañanas BLU, con Néstor Morales, programa completo

El nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, German Bahamón, se conectó con Mañanas Blu, para hablar de los nuevos planes y el reto de dirigir la entidad. Acerca de cómo va a manejar su relación con el Gobierno Nacional dijo: "Estamos con la voluntad para trabajar y contribuir con el Plan Nacional del presidente Gustavo Petro ".

Respecto a su experiencia, el nuevo gerente de la federación nacional de cafeteros, se refirió diciendo que: "He estado siempre en el sector privado y ahora estoy manejando la empresa de 340 mil familias"; más adelante, con relación a su elección dijo que: "Los cuatro ministros que participaron vieron que era un proceso transparente; de cara al país".

La representante a la cámara Katherine Miranda pasó por los micrófonos de Mañanas Blu con Néstor Morales, habló de sobre la molestia por Plan de Desarrollo y artículo que califica como "expropiación exprés": "Lo grave del artículo es que no lo dice, puede ser una tierra productiva o no productiva" también agrego con respecto a la utilización y los objetivos del proyecto: "No necesariamente tiene que ser de un proyecto como una carretera".

Jhenifer Mojica, nueva ministra de Agricultura, se conectó en Mañanas Blu, habló sobre el Plan Nacional de Desarrollo: "Estamos en la tarea de recomponer estas últimas discusiones en este Plan de Desarrollo". Sobre la proposición de “expropiaciones exprés” afirmo que: "No hay instrucciones sobre la expropiación (…) No hay nadie respaldándola", concluyó la nueva ministra de la cartera de Agricultura.

Publicidad

La representante María Eugenia Lopera habló con Mañanas Blu, sobre por qué votó sí a la reforma a la salud del Gobierno Petro: “Estoy totalmente convencida que en Colombia se requiere una reforma a la salud de manera estructural (…) No me gusta la mermelada y me cae mal. No se ha ofrecido nada ni he recibido nada; voté a conciencia”, afirmó.

Con relación a las sanciones disciplinarias que podría acarrear por su postura, afirmo que: “Oficialmente no se me ha notificado nada. Conocí un texto de la apertura de una investigación disciplinaria por un chat y por medios, pero no estoy preocupada”.