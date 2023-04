¿Petro justifica eventual compra de gas a Venezuela? Dice que Colombia ya lo importa

El presidente Gustavo Petro estuvo en Barranquilla abordando diversos temas, entre ellos, la polémica en torno a la compra de gas a Venezuela . Durante su intervención, Petro manifestó su descontento con la forma en que los medios hablan del tema, según dijo, mientras callan ante otra situación que considera igual de preocupante.

Petro no mencionó directamente a Luis Carlos Sarmiento , banquero e industrial cuya organización es propietaria de Promigas, empresa que a través de cinco filiales distribuye gas a 3,8 millones de usuarios en la región Caribe.

“La discusión en la prensa es que se está acabando el gas, Petro hay que explorar más gas. No vaya a importar el gas de Venezuela, no sea chavista. ¿Sabemos que estamos importando gas? ¿Le han contado a la sociedad colombiana que estamos importando gas y que estamos importando gas al precio internacional, que se ha disparado terriblemente por la guerra de Ucrania y Rusia porque allá está buena parte del gas del mundo? ¿Sabemos quién importa el gas? ¿Sabemos cuál es el contrato por el cual se permite muy cerca de esta ciudad un barco parqueado importando gas? ¿Sabemos cuántas utilidades se han hecho con ese hecho, qué eleva la tarifa a toda la sociedad colombiana porque ese es el sistema tarifario de nuestro modelo energético, pero enriquece a un señor que la prensa nunca menciona porque es dueño de un periódico? ¿Sabemos esas cosas? Que la prohibición que se nos establece de tipo político, no legal, de importar gas porque nos perdemos la soberanía energética y no sé qué. Sí se está haciendo desde hace varios años importando un gas pero que no es del vecino, sino que viene de otro lado en barco, que es muchísimo más caro pero que se mantiene ese negocio porque hay una ganancia que llega a mil millones de dólares, que pagan los usuarios de la energía eléctrica”, dijo Petro.

El Sexto Encuentro y Feria Renovables, celebrado en el Centro de Eventos Puerta de Oro en Barranquilla, fue el escenario elegido por Petro para abordar este tema y hacer un llamado a la reflexión sobre el uso de energías renovables y la necesidad de reducir la dependencia de combustibles fósiles.

La postura de Petro ha generado controversia, ya que la compra de gas a Venezuela ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por parte de diversos sectores, sobre todo por quienes consideran que el país no debería dejar en manos de un tercero su seguridad energética. Además, critican que mientras el Gobierno argumenta que se debe dejar de explotar petróleo por razones ambientales, lo seguiría comprando a Venezuela.

Presidente de Ecopetrol no descarta importar gas de Venezuela

La importación de gas desde Venezuela es una posibilidad que el nuevo presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, no descarta para asegurar la seguridad energética de Colombia. Este tema ya había sido abordado por la ministra de Minas, Irene Vélez, en una entrevista con Blu Radio hace unos meses.

En una entrevista esta semana con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Roa explicó que la seguridad energética es el mayor reto que enfrenta Colombia en la actualidad. Si fuera necesario, se podría considerar la importación de gas desde el país vecino para cubrir la demanda de gas en Colombia.

Roa mencionó que en Colombia se produce gas para consumo interno, y que prácticamente todo el gas que se produce en el país se consume internamente, sin exportaciones. En algunas situaciones de alta demanda energética, se ha utilizado la importación de gas a través de la unidad de gasificación en el Caribe.

“Siempre hay que hacer ese balance, es la producción y el consumo. Nosotros somos autónomos. Es decir, que todo el gas que producimos en el país, prácticamente lo consumimos. Ahí no hay nada de exportación. También en algunas ocasiones de escenarios críticos de demanda energética, hacemos uso de una importación de gas a través de la unidad de gasificación en el Caribe. Nosotros ya hemos importado gas y el tema es la importación. Lo que sí me debo comprometer yo con el país es asegurar, garantizar que va a tener energía, la seguridad energética”, dijo Roa en Mañanas Blu.