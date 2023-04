"No soy partidario de importar gas de Venezuela; tenemos suficiente": nuevo minhacieda

¿Se importará o no gas desde Venezuela? Para el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es una posibilidad aún lejana, pues Colombia cuenta con recursos “suficientes” para mantener su abastecimiento, según dijo. Su respuesta se da tras las declaraciones del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, quien contempló en entrevista con Blu Radio la idea.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el ministro Bonilla mostró su posición frente a importar gas o petróleo de otros países, como Venezuela. Según señaló, no es partidario, pero advirtió que actualmente “vivimos del petróleo caro” y lo que se busca es “prepáranos para el momento en el que el petróleo ya no sea tan caro”.

“No, yo no soy partidario de importar gas de Venezuela porque tenemos el gas suficiente y tenemos que profundizar el consumo residencial para sustituir el que aún se consume en Colombia en ley”, puntualizó en Blu Radio.

Asimismo, sobre comprar gas, dijo que es “una hipótesis del expresidente Uribe, de un contrato que existe desde el 2005” y que, justo ese, “es el contrato que hay que revisar”.

Contratos de exploración

El ministro también habló de los contratos de exploración petrolera que hay y que, algunos, están suspendidos; se limitó a responder que es partidario de que los contratos que hoy existen “den resultados”.

“Lo que hemos dicho es que el país tiene más de 200 contratos de exploración, de los cuales no se están entregando los resultados. No hay necesidad de firmar un nuevo contrato mientras esos que están ahí no nos entreguen y nos digan realmente lo qué está pasando”, aseveró.

¿Qué dijo el presidente de Ecopetrol?

Este martes, en entrevista con Mañanas Blu, Ricardo Roa explicó que la seguridad energética es el mayor reto de Colombia y que, en caso de ser necesario, se podría considerar la importación de gas desde el país vecino.

“Sobre el balance de gas, siempre hay que hacer ese balance, es la producción y el consumo. Nosotros somos autónomos. Es decir, que todo el gas que producimos en el país, prácticamente lo consumimos. Ahí no hay nada de exportación. También en algunas ocasiones de escenarios críticos de demanda energética, hacemos uso de una importación de gas a través de la unidad de gasificación en el Caribe. Nosotros ya hemos importado gas y el tema es la importación. Lo que sí me debo comprometer yo con el país es asegurar, garantizar que va a tener energía, la seguridad energética”.