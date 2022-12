¿Qué tan efectivo ha sido el pico y placa extendido para mejorar la calidad del aire?

La restricción vehicular, conocida en Colombia como la medida de pico y placa, fue empleada en ciudades como Bogotá y Medellín en días recientes para mejorar la calidad del aire. El experto en movilidad Darío Hidalgo, habló en Mañanas BLU sobre su efectividad.

“Estamos en una situación de crisis. Normalmente tenemos mala calidad del aire en Bogotá y en Medellín y en esta época del año por quemas de biomasa, bosques en la zona oriental del país, esta situación se ha sentido mucho más grave”, declaró el experto.

“Hay que adoptar todas las medidas al alcance de las autoridades para reducir las emisiones”, complementó.

De acuerdo con el experto, los camiones y buses diésel son los que más contribuyen a la mala calidad del aire en Bogotá. Mientras que las camionetas aportan un 10 % de la carga de contaminantes, mientras que las motos 8 %, carros 4 a 5 % adicional.

Según Hidalgo, la salida de circulación de vehículos aporta a disminuir los contaminantes.

“Con la bajada de todos estos vehículos que son los que están en pico y placa en este momento se puede lograr una reducción de la carga contaminantes a la atmósfera y contribuir a la salud, especialmente de las personas mayores, los niños, que son las personas que más están expuestas a enfermedades respiratorias, que es el pico en esta época del año”, declaró.

"La situación sería más grave sin la restricción, pero eso no es comprobable. Hay expertos que dicen que no es útil, hay otros que decimos que contribuye, pero no tenemos ese escenario sin pico y placa para poder decir que la situación en esta época estaría mejor", agregó.

