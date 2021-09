Ratificación del Acuerdo de Escazú se presentará al Congreso después del 14 de octubre: Gobierno

Durante un debate de control político sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú en la Comisión V del Senado, el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, señaló que van a estar socializando desde el 9 de septiembre hasta el 14 de octubre.

Para dicha fecha, señaló Correa, se espera “tener el último diálogo y estaremos presentándolo (el acuerdo) nuevamente al Congreso en esta legislatura para su ratificación”.

El ministro Correa afirmó sobre las visitas que han hecho a varios departamentos para socializar y concertar el acuerdo que “cuando llegamos a los territorios, por ejemplo, nos dicen que hay que aprobarlo, luego que no, pero no entienden el porqué. No lo han leído, no saben que implica tener el Acuerdo Escazú”

Por su parte, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, sostuvo que aún no se ha podido parar las amenazas contra comunidades ambientales.

“Yo creo que realmente tenemos una institucionalidad que, lamentablemente, no ha podido hasta ahora frenar del todo las amenazas en contra de varios miembros de estas comunidades de ambientalistas”.

Existe el riesgo de que el día de mañana, queriendo con toda la buena voluntad a cumplir con un tratado, se salga desafortunadamente de control de parte nuestra si matan a un ambientalista, si matan a un protector de medio ambiente y, entonces esto se termine convirtiendo en un cuestionamiento” añadió la vicepresidenta.

Jorge Londoño, el senador que citó al debate de control político, aseveró que “dilatar más la aprobación de este acuerdo es cada vez más deteriorar la imagen internacional” del país.

“El Gobierno no deja clara su postura sobre el Acuerdo de Escazú”, concluyó Londoño en el debate de control político.