3 de febrero de 2022 – Meridiano BLU, programa completo

Este jueves, 3 de febrero, se conoció que Juan Fernando Cristo no inscribirá su precandidatura presidencial en la Coalición Centro Esperanza.

"Para mí, la candidatura presidencial era una opción, no una obsesión, porque prefiero lo colectivo a lo individual, decidí no inscribirme para participar en la consulta. Voy a dedicar todo mi esfuerzo a respaldar y apoyar lo que significa la Coalición Centro Esperanza para los colombianos. Seguiré defendiendo nuestra propuesta de construir un país sin privilegios y un Estado para todos los colombianos, no para unos cuantos. A partir de este momento seré soldado incondicional de esta causa", afirmó.

Publicidad

Por otro lado, se conoció que la multinacional Indra, encargada del software de las elecciones en Colombia, le respondió a Andrés Pastrana tras sus críticas por la supuesta reunión con Gustavo Petro. La multinacional dijo que no es posible que se dé dicho encuentro , ya que el CEO de la empresa, Marc Murtra, no está en España y se encuentra en Oriente Medio.

Entretanto, aplazan debate de despenalización de aborto en Corte Constitucional por recusaciones a conjuez Henao. Fuentes de la Corte explicaron que la suspensión de las discusiones se da porque en la institución tienen otros temas que están a punto de vencerse y tienen que tomar decisión pronta sobre los mismos, por ello los magistrados decidieron darle prioridad a esos otros temas.

Publicidad

Por último, el director de la Dijin, Fernando Murillo, confirmó en Meridiano BLU que hay un ‘plan pistola’ por parte de algunas estructuras ilegales para atacar a la Policía Nacional.

"Hay un plan de grupos ilegales de asesinar a miembros de la fuerza pública", puntualizó.

Estos y más hechos que son noticia en Colombia y el mundo en Meridiano BLU: