Juan Fernando Cristo no inscribirá su precandidatura presidencial en la Coalición Centro Esperanza

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo desistió de postular su nombre en la consulta presidencial de la Coalición Centro Esperanza.

El anuncio se da después de una dura polémica y fractura en la coalición, que produjo la salida de la exsenadora Íngrid Betancourt .

El detonante del enfrentamiento en la Coalición Centro Esperanza fue el apoyo del senador Germán Varón Cotrino (Cambio Radical) a la precandidatura de Alejandro Gaviria , hecho por el cual Betancourt le reclamó de manera airada en un debate público.

"Para mí la candidatura presidencial era una opción, no una obsesión, porque prefiero lo colectivo a lo individual, decidí no inscribirme para participar en la consulta . Voy a dedicar todos mi esfuerzo a respaldar y apoyar lo que significa la Coalición Centro Esperanza para los colombianos. Seguiré defendiendo nuestra propueta de construir un país sin privilegios y un Estado para todos los colombianos, no para unos cuantos. A partir de este momento seré soldado incondicional de esta causa", declaró Cristo al revelar la noticia.

"Colombia necesita unirse para transformarse. Hemos tenido dificultades. Las últimas semanas no han sido fáciles pero insistimos en el camino porque la Coalición ya no nos pertenece a nosotros. Es de todos los colombianos y no podemos sacrificarla por intereses individuales o por egos y vanidades.", agregó en su mensaje el excongresista y exministro del Interior.

Año de elecciones

Colombia en 2022 afrontará elecciones al Congreso y a la Presidencia . Este 13 de marzo se celebrarán legislativas a la par con las elecciones partidistas de las que saldrán los aspirantes a suceder al presidente conservador Iván Duque, quien por ley no podrá presentarse a la reelección.

La primera vuelta se disputará el 29 de mayo . Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, habrá un balotaje el 19 de junio.

El exalcalde de Bogotá Gustavo Petro puntea en las encuestas en un país históricamente gobernado por la derecha. Con la popularidad en rojo, Duque difícilmente podría transferir apoyo a Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, el partido de derecha en el poder que fundó el expresidente Álvaro Uribe . El exmandatario es el político más influyente de este siglo y si bien está enredado con la justicia por un caso de manipulación de testigos, nadie lo da por muerto políticamente.

