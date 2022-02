Alejandro Gaviria y Carlos Amaya ya son candidatos a consulta de Coalición Centro Esperanza

Alejandro Gaviria, aspirante presidencial por la Coalición Centro Esperanza , inscribió su candidatura para competir con los demás miembros de esa colectividad en la consulta del próximo 13 de marzo. Gaviria hizo varias críticas, sin decir nombres, a algunos miembros de la Coalición Centro Esperanza.

“Creo que yo estoy jugando un poquito de visitante en la Coalición Centro Esperanza. Pero las victorias de visitantes son las mejores y de lo que se trata este día es que empezó el partido, este es el partido de verdad”, dijo.

Pero no fue la única pulla de Gaviria, “en los incidentes de la última semana de la coalición, liderazgos que deberían estar consolidados, que llevan 20 años en Colombia, han mostrado la pasividad y las dudas. No se pusieron la camiseta y no protegieron lo que han logrado. Creo que eso es una señal para decir que no será capaz de liderar el proceso que necesita nuestro país”.

Por otro lado, ante el registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, el precandidato presidencial Carlos Amaya de la Coalición Centro Esperanza, inscribió su candidatura presidencial para participar en la consulta interpartidista del próximo 13 de marzo. De esta manera se suma a la candidatura de Jorge Enrique Robledo, quien lo hizo este martes.

“Convoco a los líderes verdes para que durante estos 40 días nos llenemos de fuerza y demostremos que cuando se nos da la oportunidad de gobernar, lo hacemos bien; concejales, ediles, congresistas, diputados y todos los líderes verdes del país, acompáñenme en esta lucha para ganar la consulta", afirmó Amaya.

El jueves, 3 de marzo, el candidato de la ASI Juan Fernando Cristo realizará la inscripción de su candidatura a la consulta, mientras que el viernes, 4 de marzo, los candidatos Juan Manuel Galán y Sergio Fajardo harán lo mismo.

