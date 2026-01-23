Ficha clave en magnicidio de Miguel Uribe: 23 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 23 de enero de 2026:



Se registró una fuerte explosión de un cilindro al interior de una vivienda en zona rural de Tumaco , Nariño, que dejó siete personas fallecidas y más de 8 heridas.

, Nariño, que dejó siete personas fallecidas y más de 8 heridas. La canciller Rosa Villavicencio sostuvo una conversación con el secretario de Estado Marco Rubio , previo a la reunión que sostendrán en la Casa Blanca los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump el próximo 3 de febrero.

, previo a la reunión que sostendrán en la Casa Blanca los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump el próximo 3 de febrero. Se conocieron las posibles causas de la detonación de una granada en el barrio Santa Fe de Bogotá , que obedecería a una posible guerra de bandas delincuenciales.

, que obedecería a una posible guerra de bandas delincuenciales. El abogado de Alex Saab anunció que el procedimiento penal pendiente en la Fiscalía de Roma contra él y su esposa finalmente no llegó a fase de juicio y que se realizó un acuerdo procesal.

Las autoridades estarían considerando a 'alias Mosco', identificado como Óscar Alcántara, como ficha clave en el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Escuche el programa completo aquí: