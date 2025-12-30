Nuevos ataques por grupos armados: 30 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 30 de diciembre de 2025:
- Tras conocerse el decreto del aumento del salario mínimo para 2026, diversos sectores se pronunciaron para rechazar el 23 % decretado por el gobierno.
- Se presentan inmensas congestiones viales en las principales ciudades del país. En Bogotá, se espera que se desplacen en los corredores más de 800.000 vehículos para celebrar el Año Nuevo.
- En el corregimiento de Filo Gringo, zona rural del municipio de Tibú, un ataque de las disidencias de las Farc impuso el miedo en más de 2.000 familias.
- En lo corrido de 2025, se han registrado más de 170 homicidios en el Catatumbo, entre las víctimas, se encuentran 6 firmantes del acuerdo de paz, 3 líderes sociales y, al menos, 10 menores de edad.
- En Santa Rosa, sur de Bolívar, el Ejército logró detonar de manera controlada varias cargas explosivas que estarían listas para ser estalladas.
- La interpol emitió una circular roja contra Paola Fernández, la mujer del disfraz azul que estaría implicada en el asesinato del joven Jaime Esteban Moreno y que estaría en Venezuela.
Escuche el programa completo aquí: