Nuevos ataques por grupos armados: 30 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Tras conocerse el decreto del aumento del salario mínimo para 2026, diversos sectores se pronunciaron para rechazar el 23 % decretado por el gobierno .

Se presentan inmensas congestiones viales en las principales ciudades del país. En Bogotá, se espera que se desplacen en los corredores más de 800.000 vehículos para celebrar el Año Nuevo.

. En Bogotá, se espera que se desplacen en los corredores más de 800.000 vehículos para celebrar el Año Nuevo. En el corregimiento de Filo Gringo, zona rural del municipio de Tibú, un ataque de las disidencias de las Farc impuso el miedo en más de 2.000 familias .

En lo corrido de 2025, se han registrado más de 170 homicidios en el Catatumbo, entre las víctimas, se encuentran 6 firmantes del acuerdo de paz, 3 líderes sociales y, al menos, 10 menores de edad.

, entre las víctimas, se encuentran 6 firmantes del acuerdo de paz, 3 líderes sociales y, al menos, 10 menores de edad. En Santa Rosa, sur de Bolívar, el Ejército logró detonar de manera controlada varias cargas explosivas que estarían listas para ser estalladas.

que estarían listas para ser estalladas. La interpol emitió una circular roja contra Paola Fernández, la mujer del disfraz azul que estaría implicada en el asesinato del joven Jaime Esteban Moreno y que estaría en Venezuela.

