Adiós para siempre a las rotondas: el novedoso sistema estadounidense que las reemplazaría

Los cruces viales han sido históricamente uno de los puntos más conflictivos en materia de movilidad. En estas intersecciones confluyen giros, frenadas y cambios de carril que pueden terminar en choques.

De ahí que las autoridades de tránsito busquen fórmulas que disminuyan la accidentalidad y, al mismo tiempo, garanticen la fluidez del tráfico.

Alrededor del mundo, incluido Colombia, la respuesta durante el último siglo fueron las rotondas, un diseño circular que sustituyó semáforos y señales de “Pare” en muchas carreteras, y que también está planeado para reducir choques graves.

Sin embargo, al menos en el país no todo sale como se planea y los accidentes por uso indebido de carriles o por frenadas repentinas siguen siendo habituales en estas glorietas.



Ante esta situación, en otros países comenzaron, ya hace un tiempo, a ensayarse soluciones diferentes. Estados Unidos fue uno de los pioneros al implementar un modelo de intersección que hoy se perfila como un reemplazo de las rotondas tradicionales.

Cómo funcionan los giros en las RCUT

La lógica de este sistema está en limitar los puntos de conflicto. Por ello, las maniobras se distribuyen en carriles separados:



Derecha directa: se realiza de forma similar a una salida de autopista, sin necesidad de detenerse en la intersección principal.

Izquierda controlada: exige primero desviarse por un carril de desaceleración, detenerse en una señal de "Stop" y luego completar el cruce cuando el tráfico lo permite.

Cambio de sentido: cuenta con espacios diseñados especialmente para esta maniobra, incluso pensados para camiones y vehículos pesados.

Con esta organización, se busca que los choques laterales —frecuentes en rotondas y cruces comunes— disminuyan.

Funcionamiento de carreteras con RCUT Foto: Kentucky Transportation

¿Cuáles son las ventajas de las RCUT frente a las rotondas?

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos, las RCUT presentan ventajas en tres frentes principales:



Seguridad : al dirigir el flujo y reducir cruces directos, bajan las probabilidades de colisiones graves.

: al dirigir el flujo y reducir cruces directos, bajan las probabilidades de colisiones graves. Costos : requieren menos infraestructura que una glorieta, por lo que resultan más económicas y rápidas de construir.

: requieren menos infraestructura que una glorieta, por lo que resultan más económicas y rápidas de construir. Movilidad: quienes transitan recto no deben reducir la velocidad, lo que evita las interrupciones que suelen darse en las rotondas.

El sistema se conoce como Restricted Crossing U-Turn (RCUT) y comenzó a instalarse en carreteras estadounidenses a partir de los años ochenta. Aunque en ese momento no tuvo gran difusión fuera de ese país, con el tiempo se consolidó como una alternativa de bajo costo y alta efectividad en seguridad vial.

Su diseño rompe con la idea circular de las rotondas. En lugar de permitir cruces en cualquier dirección, canaliza los movimientos de los vehículos mediante carriles específicos, con un trazado en forma de “U” que obliga a los conductores a seguir trayectorias definidas.

Rotonda Foto: AFP

Pese a sus ventajas, las RCUT también presentan limitaciones. Una de ellas es el riesgo de accidentes cuando un conductor ignora la señal de “Stop” en los carriles de giro. Además, necesitan más terreno que una rotonda, lo que dificulta su construcción en áreas densamente pobladas.

Lo cierto es que las glorietas han sido la norma en Europa y América Latina, pero el modelo estadounidense muestra que existen alternativas que combinan seguridad y economía.