Así es como moteros y conductores están financiando diésel para camiones y buses

En cada galón de gasolina que usted tanqueó en el mes de septiembre hay 3.200 pesos que no corresponden al precio de lo que está comprando, sino que están subsidiando el precio del diésel, de acuerdo con información que el Ministerio de Hacienda le entregó a Blu Radio.

Desde su llegada al poder, el Gobierno Petro elevó los precios de la gasolina para frenar el gasto asociado a la diferencia entre los precios internacionales y el precio que los usuarios pagan en las estaciones de servicio. Aunque el Gobierno quiso subir el precio del diésel y equipararlo con los precios internacionales, no ha logrado hacerlo, entre otras cosas, por la oposición de los camioneros, que ya fueron a paro una vez para protestar contra los incrementos.

Hoy, el precio de referencia de la gasolina está en 15.868 pesos por galón en las 13 principales ciudades del país, mientras que el precio del ACPM está en 10.685 pesos. Detrás de esos precios hay un esquema donde unos usuarios están subsidiando a los demás.

Diésel Foto: Minminas.

“Actualmente el país cuenta con un esquema de subsidios cruzados para el consumo de combustibles líquidos. En particular, como resultado de los incrementos graduales implementados por el Gobierno Nacional desde octubre de 2022, se logró cerrar la brecha entre los precios internos y el precio internacional de referencia de la gasolina motor corriente (GMC). De esta manera, a lo largo del año, la GMC ha generado a favor del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) un diferencial de participación promedio de $2.600 por galón, lo que ha permitido mitigar las presiones fiscales derivadas del déficit ocasionado por el ACPM”, señaló el Ministerio de Hacienda.



Para el Gobierno, los subsidios a la gasolina han sido la principal fuente de la crisis fiscal por la que atraviesa el país, al punto de que el presidente Gustavo Petro ha hablado de la necesidad de “devolver” esos recursos.

Entre 2022 y 2025, Ecopetrol ha recibido 72,8 billones de pesos por cuenta de los precios del subsidio a la gasolina.

Billetes colombianos. Foto: Blu Radio.

¿Ya pasó la horrible noche? Colombia está muy cerca de equilibrar el fondo de los combustibles

Durante la pandemia, el Gobierno de Iván Duque congeló los precios del diésel y de la gasolina, pero los dejó estables cuando terminó el confinamiento. Como consecuencia, a medida que la economía se normalizó y aumentaron los precios internacionales, se abrió una brecha entre lo que pagaban los usuarios y lo que en realidad valían esos combustibles.

La diferencia se acumuló en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y se “tragó” buena parte de la reforma tributaria de 2022.

Sin embargo, el Gobierno es optimista y cree que este año estaremos listos para pasar la página y enderezar las cuentas.

Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, este año el país pagará unos 7,2 billones en subsidios a los combustibles (la mayoría causados el año pasado) y para 2026 se espera una reducción adicional de ese gasto. A partir de 2027, el fondo sería completamente neutral para las finanzas públicas. Eso depende, según el marco fiscal, de las medidas previstas para equilibrar el precio del ACPM.