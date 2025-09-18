Precio del diésel aumentaría un 33 % con nueva reforma tributaria del Gobierno, advierte Colfecar

Durante la apertura del Congreso de Transporte y Logística que se realiza en Cartagena, la presidenta ejecutiva de Colfecar, Nidia Hernández, advirtió que la nueva reforma tributaria del Gobierno Nacional podría aumentar hasta en un 33 % el precio del diésel, lo que, por supuesto, afectaría toda la cadena del transporte de carga en el país.

Hernández explicó que, de aprobarse esta nueva reforma, en una ciudad como Bogotá el precio del combustible pasaría de 10.977 pesos a más de 14.000 pesos.

“Por cada galón que pagamos de ACPM, nosotros venimos pagando cinco impuestos: impuesto nacional, IVA al ingreso al productor, IVA al margen de distribución del mayorista, impuesto al carbono y, como si fuera poco —es que suena chistoso—, sobretasa. O sea, ellos mismos admiten que esto es el impuesto sobre el impuesto. Entonces, la propuesta del Gobierno es que en el 2026 nos suban el IVA del ingreso al productor, que hoy está en el 5 %, al 10 %; que el impuesto de carbono pase de 224 a 432, y para el 2027 que el IVA del ingreso al productor suba del 10 % al 19 %, y que graven los biocombustibles del 0 al 19 %. Muy amigables con el medio ambiente, ¿no? En conclusión, el precio del diésel hoy está en promedio —siempre se toma como tasa de referencia a Bogotá— en 10.977 pesos, pero con la reforma llegaríamos a tener un incremento del 33 %”, detalló.

Para la dirigente gremial, toda esta carga tributaria no tendría ninguna justificación: “Realmente las expectativas no son buenas. Lo que nosotros no entendemos es cómo un Gobierno que ha tenido el presupuesto más alto de la historia, con una ejecución que realmente no es buena, nos venga a decir que la plata no le alcanza”, agregó.



Por otro lado, la presidenta de Colfecar señaló que no solo la carga tributaria golpea hoy al gremio transportador, sino que además deben lidiar con crecientes cifras de bloqueos e inseguridad en las vías nacionales.

Según datos de Colfecar, en lo corrido del año ya se registran 624 bloqueos en vías y carreteras: “El año pasado terminamos con más de 801 bloqueos, y en eso soy muy enfática en que Colfecar no alcanza a cubrir el 100 %, porque esto lo recibimos de nuestras empresas afiliadas. Yo calculo que el año pasado superamos más de 2.000 bloqueos en las vías. Y este año, hasta el final de agosto, tenemos 624 bloqueos. En total, en este periodo (los tres últimos años) son 2.167 bloqueos que nos han ocasionado pérdidas por más de 9,7 billones de pesos en lucro cesante para nuestras empresas”, precisó.

Sin embargo, una de las cifras que más les preocupa es la creciente inseguridad que enfrentan los transportadores en los territorios. En los últimos tres años, revelaron, han sido asesinados más de 32 conductores.

“Nosotros nunca habíamos visto un ataque tan frontal a nuestro sector como el que estamos viendo hoy en día: conductores asesinados, civiles heridos, vehículos incinerados, maquinaria amarilla incinerada, vehículos vandalizados, secuestrados, carreteras con artefactos explosivos o banderas que generan hostigamiento a todo el sector”, puntualizó, al tiempo que señaló que hay departamentos donde los vehículos de carga han sido declarados objetivo militar.