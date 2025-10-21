Asopartes lanza grave alerta por amenaza que pone en riesgo seguridad vial en Colombia

La Asociación del Sector Automotriz y sus Partes (Asopartes) encendió las alarmas ante una amenaza creciente que, según advierte, podría poner en riesgo la seguridad vial y afectar la sostenibilidad de miles de empleos en el país: el aumento del comercio ilegal de autopartes.

El gremio señaló que detrás del auge del parque motociclista colombiano —hoy uno de los más grandes de América Latina— está emergiendo una red de contrabando y robo de repuestos que circulan sin control técnico ni trazabilidad.

Esta situación no solo golpea a los talleres y distribuidores formales, sino que también compromete la integridad de los vehículos que transitan por las carreteras nacionales.

“Desde Asopartes insistimos en que la protección del repuesto certificado es esencial para la seguridad de los usuarios y la salud de la industria”, declaró Carlos Andrés Pineda, presidente del gremio, quien subrayó que el país enfrenta una paradoja: mientras la motocicleta se consolida como el medio de transporte más utilizado, el ingreso de partes ilegales amenaza los cimientos del sector formal.



El robo de autopartes en Colombia es una de las preocupaciones para Asopartes. Foto: SeguridadBOG

¿A qué costo crece el mercado de motos?

Según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), más de 450.000 motocicletas nuevas fueron matriculadas durante el primer semestre de 2025. El año podría cerrar con más de un millón de unidades vendidas, un récord que refleja la magnitud del crecimiento del sector.

Departamentos como Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca concentran la mayor parte de estas matrículas. La dinámica del mercado, además, sostiene un tejido económico que genera más de 70.000 empleos directos y representa cerca del 2,5 % del PIB industrial, de acuerdo con Asopartes.

Pero este crecimiento tiene un lado oscuro. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha identificado que alrededor del 10 % de los repuestos que ingresaron a Colombia en 2024 lo hicieron de forma ilegal, una cifra equivalente a más de USD 260 millones, es decir, unos $1,1 billones de pesos.



¿Cómo afecta el robo de motos y autopartes?

El problema no se limita al contrabando. Los hurtos de vehículos y partes también alimentan este mercado. Según datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) de la Policía Nacional, entre enero y julio de 2025 se registraron 19.638 motocicletas robadas, junto a 5.100 vehículos y 2.900 autopartes sustraídas.

Las pérdidas, según cálculos oficiales, superan los $410.000 millones.

Asopartes advierte que el comercio ilegal de partes representa un riesgo para todos los actores de la cadena, ya que los productos que ingresan o se venden sin certificación pueden fallar en condiciones críticas, poniendo en peligro la vida de los conductores.

El mercado de autopartes y repuestos genera millones de dólares Foto: suministrada por Asopartes

Ante este panorama, el gremio ha reforzado su estrategia de formalización con campañas educativas y espacios de capacitación técnica.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra Expopartes Cúcuta 2025, programada para los días 21 y 22 de noviembre, un evento que reunirá a fabricantes, distribuidores e importadores certificados en una zona clave para el comercio binacional.

“Queremos que los asistentes comprendan que detrás de un repuesto certificado hay empleo formal, calidad y trazabilidad. No basta con crecer en cifras: debemos educar y sensibilizar para que las decisiones de compra fortalezcan al sector formal”, precisó Pineda.