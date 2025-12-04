En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Construirán el túnel más largo de América: 14 km, atravesará Los Andes y conectará a dos países

Construirán el túnel más largo de América: 14 km, atravesará Los Andes y conectará a dos países

Por la longitud del túnel de Agua Negra superará al túnel del Toyo, ubicado en Colombia, como el más largo del continente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad