Día Mundial del Carro Eléctrico: innovación, sostenibilidad y nuevos retos en movilidad

Cada 9 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Carro Eléctrico, una fecha que busca poner sobre la mesa los avances, desafíos y apuestas de la industria automotriz en la transición hacia energías limpias.

Este año, distintas marcas aprovecharon la ocasión para mostrar cómo están abordando la movilidad del futuro con propuestas que van desde el rediseño de la infraestructura de recarga hasta la integración total entre el carro, el hogar y los dispositivos móviles.



¿Materiales reciclados en carros eléctricos?

Pero el futuro de la movilidad no solo pasa por la conectividad. Kia Colombia presentó avances que apuntan a la sostenibilidad material y a la infraestructura de recarga.

La marca, segunda en ventas de eléctricos en el país con 923 unidades entregadas hasta agosto de 2025, ha incorporado en sus modelos EV plásticos recuperados del océano, redes de pesca recicladas y tapicerías hechas con PET reutilizado y cuero vegano.

Al mismo tiempo, ha trabajado en la instalación de 75 puntos de carga en concesionarios, centros comerciales y universidades, con potencias de 24 kW (DC) y 7,5 kW (AC).

Para Jorge Neira, director general de Kia Colombia, “el verdadero valor de la movilidad eléctrica no está solo en cero emisiones, sino en todo el ecosistema que la respalda”.

Con esta estrategia, Kia prepara el terreno para proyectos futuros como la línea PBV (Platform Beyond Vehicle), que buscará redefinir la movilidad con vehículos flexibles y conectados desde 2025.

¿Y la infraestructura?

Mientras tanto, Nissan ha querido responder a uno de los principales retos en Colombia: la falta de infraestructura de recarga.

Su propuesta llega con la X-Trail e-POWER, una SUV de rango extendido que funciona con un sistema en el que las ruedas son impulsadas únicamente por motores eléctricos, mientras un generador a gasolina recarga la batería.

Con esta tecnología, el vehículo puede recorrer unos 1.500 kilómetros con una sola tanqueada, eliminando la necesidad de cargadores externos. En el principio es la misma idea con la que funciona la Deepal S07, superventas de Changan en Colombia.

Según Carlos Felipe Caicedo, Gerente General de Nissan Colombia, la e-POWER es “una alternativa ideal para quienes buscan eficiencia sin complicaciones”, al ofrecer los beneficios de un eléctrico sin las limitaciones actuales de infraestructura.

Un ecosistema más allá del volante

El aterrizaje de Xiaomi en el mercado automotor mundial es uno de los hitos más recientes en esta transformación.

La compañía, reconocida por su portafolio de tecnología y dispositivos inteligentes, presentó hace unos meses el SU7, su primer automóvil eléctrico, así como el SU7 Ultra y la SUV YU7.

Su apuesta no se limita a la conducción: los vehículos se integran al ecosistema Human x Car x Home, impulsado por el sistema operativo HyperOS, que conecta el carro con el smartphone y el hogar inteligente.

Esto permite, por ejemplo, gestionar la batería desde el celular, controlar la climatización a distancia o encender las luces de la casa desde la pantalla del vehículo.

Según explicó Juan Pablo Cortes, Sales Manager KA de Xiaomi Colombia, la idea es que la movilidad eléctrica se viva como “un estilo de vida conectado, eficiente y emocionante”.

Aunque cada compañía ha tomado un camino distinto —ya sea con un ecosistema digital integrado, con materiales sostenibles y redes de recarga, o con tecnologías que se adaptan a la infraestructura existente—, todas coinciden en la misma dirección: acelerar la transición hacia un parque automotor más limpio y eficiente.