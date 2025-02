El histórico circuito de la Fórmula 1 que ‘calienta motores’ para volver al calendario

Sudáfrica podría estar más cerca de regresar al calendario de la Fórmula 1 después de tres décadas de ausencia. La posibilidad de organizar un Gran Premio en el continente africano toma impulso, con dos principales opciones en la carrera por la sede: el circuito histórico de Kyalami, ubicado en las afueras de Johannesburgo, y un trazado urbano en Ciudad del Cabo.

El proceso de selección está en manos de un comité creado por el ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, quien afirmó a la AFP que la decisión se tomará en el tercer trimestre de este año. "Organizaremos el Gran Premio en 2027, no hay ninguna duda", aseguró McKenzie a comienzos de mes. "Ya sea en Ciudad del Cabo o Johannesburgo, da igual".

¿Es posible la vuelta del GP de Sudáfrica?

El regreso de la Fórmula 1 a África cuenta con el respaldo del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton quien ha manifestado su interés en que el continente vuelva a ser parte del campeonato. "No podemos añadir carreras por todos lados y seguir ignorando a África", expresó el piloto en agosto.

Lewis Hamilton en Ferrari Foto: @ScuderiaFerrari

Según dijo a la AFP el especialista Samuel Tickell, investigador de la Universidad de Münster en Alemania, la Fórmula 1 no quiere seguir excluyendo un continente completo. Actualmente, el calendario cuenta con 24 Grandes Premios, reflejando una expansión que podría permitir la incorporación de un circuito africano sin necesidad de eliminar otras carreras.

Publicidad

El financiamiento de la carrera no se percibe como un obstáculo. Simon Chadwick, profesor de deporte y economía geopolítica en la Skema Business School de París, indicó que "incluso si las carreras no son comercialmente viables, tanto para algunos países como para sus apoyos, eso no supone un problema".

En cuanto a la infraestructura, el circuito de Kyalami, propiedad de Toby Venter, quien dirige la división local de Porsche, cuenta con certificación de grado 2, lo que significa que necesita mejoras para cumplir con los requisitos de la Fórmula 1. A pesar de haber sido renovado recientemente, el trazado necesita adaptaciones adicionales.

Por otro lado, Ciudad del Cabo presenta una propuesta urbana que ya ha sido sede de la Fórmula E en 2023. Igshaan Amlay, promotor del proyecto, destacó que si la ciudad albergara una carrera de Fórmula 1, "superaría a Mónaco".

Circuito GP de Mónaco de Fórmula 1 Foto: AFP

La competencia por albergar un Gran Premio en África no se limita a Sudáfrica. Ruanda también ha manifestado su interés y ha reforzado su presencia en el deporte internacional mediante patrocinios con clubes como el Arsenal y el PSG, así como con la NBA.

Publicidad

Su presidente, Paul Kagame, asistió al Gran Premio de Singapur en 2024 para reunirse con representantes de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y de la Fórmula 1.

Marruecos también aparece como un posible candidato, respaldado por su selección como una de las sedes del Mundial de Fútbol 2030. El país ya organizó un Gran Premio en 1958 en Casablanca, lo que podría jugar a su favor en las negociaciones.

A pesar de la competencia, Sudáfrica cuenta con un argumento histórico: su único campeón del mundo, Jody Scheckter, quien obtuvo el título en 1979 con Ferrari. En este contexto, el ministro McKenzie insistió en que el continente podría albergar más de una carrera. "¿Por qué cuando se trata de África somos considerados un único país?", cuestionó.