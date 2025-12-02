Este es el arma secreta de Mazda para enfrentar a Tesla, BYD y más por $80 millones

Tesla es uno de los competidores más fuertes a vencer en el mundo electrificado, y Mazda dio a conocer en China el pasado mes de septiembre un carro que será clave en su transición hacia este mercado y que marcará el rumbo de la marca antes de iniciar exportaciones en los próximos años.

La presentación hizo parte del trabajo conjunto con Changan, socio estratégico en ese mercado, y permitió revelar un SUV que servirá como punto de partida para una nueva familia de productos electrificados.

Aunque el vehículo adoptará el nombre Mazda CX-6e cuando llegue a mercados internacionales, en China fue introducido como Mazda EZ-60, un proyecto que combina dos sistemas de propulsión y una arquitectura diseñada para competir en el mismo segmento donde operan Tesla Model Y, BYD Sealion y Tang, entre otros.

Mazda EZ-60 Foto: Mazda Press

Versiones y precios de Mazda EZ-60

Changan Mazda indicó que el EZ-60 es el primero de varios modelos de nueva energía que la marca lanzará inicialmente en China. El vehículo utiliza la plataforma EPA —propiedad de Changan— y fue configurado con dos opciones mecánicas:



Una versión totalmente eléctrica.

Una versión híbrida con autonomía extendida.

Ambas comparten carrocería y elementos exteriores, que mantienen líneas características de Mazda con ajustes propios de la movilidad eléctrica.



El vehículo se comercializa por el momento en China con seis configuraciones, tres eléctricas y tres de autonomía extendida. Los precios oficiales van desde USD 16.800 (64 millones COP) hasta USD 22.600 (84 millones COP),

Mazda EZ-60 Foto: Mazda

Cómo es el diseño de la EZ-60

El modelo adopta una parrilla frontal cerrada, emblema iluminado y faros divididos con luces diurnas delgadas. Entre los elementos añadidos están manijas ocultas, espejos electrónicos y canales aerodinámicos incorporados en parachoques y pilar D.

Sus dimensiones son 4.850 mm de largo, 1.935 mm de ancho y 1.620 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.902 mm. Toda la gama llega con rines de 19 pulgadas, mientras que las configuraciones superiores pueden incluir rines de 21 pulgadas. También se presentan siete colores, incluidos dos acabados exclusivos.



Cabina y tecnología interior

El interior fue diseñado con un enfoque envolvente y tecnológico. Destaca una pantalla flotante de 26,45 pulgadas en resolución 5K, administrada por un procesador de 4 nm.

De serie incorpora un head-up display AR de 50 pulgadas, y en opciones superiores es posible instalar un HUD 3D de 100 pulgadas.

Mazda EZ-60 Foto: Mazda Press

Otros elementos confirmados por la marca:



Timón de dos radios con base plana.

Cargador inalámbrico.

Sistema de audio de 23 parlantes con compatibilidad Dolby Atmos.

Sillas delanteras con calefacción, ventilación, masaje y múltiples ajustes eléctricos.

Segunda fila con respaldo abatible 60/40.

Sistemas de asistencia y conectividad

El modelo integra cámaras y radares que permiten funciones de asistencia al conductor de Nivel 2, entre ellas control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, guiado en ciudad y autopista, y estacionamiento automatizado.

En conectividad, Changan Mazda informó que incluye datos básicos gratuitos de por vida, dos años de datos para entretenimiento y control por voz.



Motorizaciones y autonomías

La versión 100 % eléctrica utiliza un motor trasero de 190 kW, alimentado por una batería LFP de 77,94 kWh con autonomía de 600 km en ciclo CLTC.

La versión de autonomía extendida mantiene el motor de 190 kW, pero añade un generador 1.5 litros y una batería de 31,73 kWh, que proporciona 200 km en modo eléctrico puro.