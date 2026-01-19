Este es el Mejor Auto Compacto del Mundo en 2026, según mujeres periodistas

El nuevo Nissan LEAF fue elegido como el Mejor Auto Compacto del Mundo en 2026 por el jurado de Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY), un premio internacional otorgado por un panel conformado exclusivamente por mujeres periodistas especializadas en la industria automotriz.

El galardón fue concedido tras un proceso de evaluación que incluyó pruebas y análisis realizados por periodistas de distintos mercados, quienes compararon modelos del mismo segmento bajo criterios técnicos y de uso cotidiano.

El reconocimiento corresponde a la tercera generación del Nissan LEAF, un vehículo compacto 100 % eléctrico que forma parte del portafolio global de la marca japonesa y que incorpora cambios en diseño, tecnología y configuración mecánica frente a sus antecesores.

Nissan Leaf Foto: Nissan

Características del Nissan LEAF

El Nissan LEAF de nueva generación presenta un diseño aerodinámico desarrollado para mejorar la eficiencia energética. La carrocería adopta líneas más estilizadas, con ajustes orientados a reducir la resistencia al aire y optimizar el consumo eléctrico.



En el apartado mecánico, el modelo cuenta con un tren motriz completamente eléctrico, con dos opciones de batería disponibles: 52 kWh y 75 kWh, que permiten ofrecer diferentes rangos de autonomía, dependiendo de la versión y del mercado en el que se comercialice.

Uno de los elementos destacados del nuevo Nissan LEAF es la incorporación de la plataforma Google built-in, que integra servicios digitales directamente en el vehículo, sin necesidad de conexión externa a través de un teléfono móvil.

Entre las funciones disponibles se incluyen Google Maps para navegación integrada, acceso a Play Store para descarga de aplicaciones compatibles y Google Assistant, que permite el control por voz de distintas funciones del vehículo, como navegación, climatización y sistema multimedia. La plataforma también permite la sincronización de cuentas personales y servicios digitales del usuario.

Nissan Leaf Foto: Nissan

Qué es el premio Women’s Worldwide Car of the Year

El Women’s Worldwide Car of the Year es un premio fundado en 2009 por la periodista neozelandesa Sandy Myhre. A diferencia de otros reconocimientos, su jurado está conformado exclusivamente por mujeres periodistas del sector automotor, provenientes de 54 países, con un total de 84 integrantes.

El WWCOTY no clasifica vehículos por género ni define categorías específicas para mujeres. La metodología de evaluación se basa en factores comunes para cualquier conductor, entre ellos seguridad, calidad, precio, diseño, facilidad de manejo y huella ambiental.

Cada modelo es analizado dentro de su categoría correspondiente antes de ser seleccionado.

Nissan Leaf Foto: Nissan Press

En el caso del segmento compacto, el modelo fue seleccionado tras la comparación con otros vehículos evaluados bajo los mismos criterios técnicos y de uso.

Desde Nissan, el presidente y CEO de la compañía, Ivan Espinosa, señaló que el reconocimiento está relacionado con la estrategia de la marca en materia de electrificación y accesibilidad tecnológica, en el marco de su oferta global de vehículos eléctricos.