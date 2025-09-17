Este futurista carro eléctrico recibió más de 10.000 pedidos en solo 30 minutos de lanzamiento

Primero lo logró Xiaomi con su SUV de lujo YU7, ahora otro lanzamiento en China logra cifras récord en muy poco tiempo. El protagonista esta ocasión SAIC-Audi, que sorprendió con la acogida que tuvo su nuevo modelo en el arranque de ventas.

Según anunció la compañía, el Audi E5 Sportback, presentado oficialmente el 16 de septiembre, registró 10.153 pedidos en los primeros 30 minutos de disponibilidad.

El vehículo se comercializa con un precio base de 235.900 yuanes (alrededor de 32.400 dólares) y se fabrica en la SAIC Audi Smart Manufacturing Base. Cabe recordar que la marca alemana de lujo tiene una alianza estratégica con la empresa china SAIC.

Audi E5 Sportback

¿Cómo es el nuevo Audi E5 Sportback?

El E5 Sportback, concebido sobre una plataforma digital creada conjuntamente por SAIC y Audi, busca abrirse paso en el segmento mediano. Su diseño toma inspiración en modelos conceptuales de la marca alemana: los arcos de rueda del primer Audi TT, las superficies del RSQ concept y la postura robusta del RS6.

Su perfil fastback, disponible en seis colores, se acompaña de un trabajo aerodinámico que logra un coeficiente de arrastre de 0,252 Cd. La iluminación es otro punto clave, con 942 LEDs y cerca de 2.000 elementos triangulares capaces de proyectar animaciones de bienvenida.

Sus dimensiones son 4.881 mm de largo, 1.960 mm de ancho, 1.479 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.950 mm.

Audi E5 Sportback visto por detrás

Tecnología en el interior

El habitáculo incorpora una pantalla panorámica de 59 pulgadas, operada con el chip Qualcomm Snapdragon 8295 y el sistema Audi OS.

Se suman funciones como la interfaz Audi Island, retrovisores electrónicos y un asistente de voz desarrollado con un modelo de lenguaje avanzado, que admite múltiples zonas de activación y compatibilidad con Apple CarPlay y Huawei HiCar.

Entre los equipamientos de confort se encuentran asientos calefactados y ventilados, techo panorámico, cámaras de 360 grados, cargador inalámbrico y, en versiones superiores, suspensión neumática, amortiguadores adaptativos CDC, iluminación personalizable y un sistema de sonido BOSE de 18 parlantes.



Seguridad y motorización

En el apartado tecnológico, el modelo cuenta con 27 sensores (lidar, radares, cámaras y ultrasónicos) respaldados por el chip Nvidia Orin-X. Además, integra la solución de conducción asistida de Momenta, que cubre trayectos urbanos, autopistas y estacionamiento automatizado.

Audi E5 Sportback

El Audi E5 Sportback se ofrece en variantes de tracción trasera y total. Los motores de un solo eje alcanzan 220 kW o 300 kW, mientras que las configuraciones de doble motor entregan hasta 579 kW, con aceleraciones de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos.

Las baterías, fabricadas por CATL, tienen capacidades de 76,2 kWh a 100 kWh y permiten autonomías de hasta 773 km en ciclo CLTC. El sistema eléctrico se basa en una arquitectura de 800V e incluye bomba de calor de serie.

El modelo entra a un segmento en el que destacan el Tesla Model 3, el Nio ET5T y el Zeekr 007 GT. Solo en agosto, el Model 3 lideró con 17.739 unidades vendidas, lo que muestra la intensidad de la competencia que enfrenta el nuevo Audi en el mercado chino de autos eléctricos medianos.