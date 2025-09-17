En vivo
Blu Radio  / Motor  / Renault, Nissan y Mitsubishi aceleran y colaborarán para desarrollar nuevos carros eléctricos

Renault, Nissan y Mitsubishi aceleran y colaborarán para desarrollar nuevos carros eléctricos

En la misma planta, Renault produce otros 4 carros totalmente eléctricos.

Carro eléctrico cargando
Hay diferentes tipos de cargadores para carros eléctricos
Foto: Unsplash
Por: David Santiago Pacheco Fonseca
|
Actualizado: septiembre 17, 2025 06:29 a. m.

La industria automotriz en Europa continúa dando pasos firmes hacia la electrificación, y uno de los movimientos más recientes proviene de la alianza entre Renault, Nissan y Mitsubishi, que refuerza su estrategia conjunta para ampliar la oferta de carros eléctricos en el continente.

El escenario elegido para esta nueva etapa fue la planta de Renault en Douai, ubicada en el norte de Francia, que desde mayo de 2023 se dedica de forma exclusiva a la fabricación de automóviles eléctricos.

Este martes, los directivos de las compañías aliadas escenificaron un avance clave: el inicio de la producción de nuevos modelos eléctricos de Nissan y Mitsubishi, que estarán disponibles en el mercado europeo a partir de finales de 2025.

Esta fotografía muestra una vista de la entrada de la planta de fabricación Ampere ElectriCity del Grupo Renault en Douai el 5 de marzo de 2025.
Planta Ampere, de Renault, en Douai, Francia
Foto: AFP

Producción y nuevos modelos

La factoría de Douai ha recibido una inversión de 550 millones de euros por parte de Renault para adecuar una nueva línea de producción con dos plataformas modulares destinadas exclusivamente a vehículos eléctricos.

Esta infraestructura se complementa con una planta de ensamblaje de baterías, lo que permite centralizar procesos y aumentar la eficiencia.

En este contexto, Nissan y Mitsubishi se suman con modelos propios que se producirán en esta planta. Se trata del nuevo Nissan Micra y del Mitsubishi Eclipse Cross de nueva generación.

Este último, denominado Eclipse Cross BEV, marcará un hito para Mitsubishi, ya que será su primer vehículo eléctrico destinado al mercado europeo y, además, el primero de la marca japonesa fabricado en Francia.

Aunque las especificaciones del Eclipse Cross BEV se darán a conocer oficialmente este jueves, la compañía confirmó que su lanzamiento comercial está previsto junto con el del Micra eléctrico hacia finales de 2025.

Nissan Micra eléctrico
Nissan Micra eléctrico será producido en esta planta francesa
Foto: Nissan Press

Un encuentro estratégico en Douai

En Douai tuvo lugar el primer encuentro presencial de la dirección operativa de la alianza tras varios años de cooperación. Allí estuvieron presentes Iván Espinosa, consejero delegado de Nissan; Takao Kato, director ejecutivo de Mitsubishi; y François Provost, recientemente designado como nuevo responsable ejecutivo de Renault.

El objetivo del encuentro, según informó la alianza en un comunicado, fue reforzar los planes comunes para responder a la creciente demanda de movilidad eléctrica en Europa.

Los tres fabricantes subrayaron que una parte central de la estrategia será apoyarse en Ampere, la filial de eléctricos de Renault, cuyo ecosistema ha sido definido como “robusto y competitivo”.

Alianza Renault - Nissan - Mitsubishi
Alianza Renault - Nissan - Mitsubishi
Foto: Renault Media

¿Cuántos carros producen en la planta de Douai de Renault?

La fábrica de Douai no es ajena a la producción de modelos eléctricos. Actualmente, allí ya se ensamblan:

  • Renault Megane E-Tech, desde 2022
  • Renault Scenic E-Tech, desde 2024
  • R5 E-Tech, desde 2024
  • Alpine A290, también desde 2024.

La capacidad productiva ha mostrado un crecimiento en los últimos meses. En 2023 se ensamblaron 50.729 unidades en Douai, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 89.527 vehículos, de acuerdo con datos oficiales.

La alianza entre Renault, Nissan y Mitsubishi no solo busca reforzar su presencia en el segmento eléctrico, sino también consolidar a Europa como un mercado clave para sus operaciones conjuntas.

La decisión de fabricar estos nuevos modelos en Francia responde tanto a la necesidad de reducir costos logísticos como a aprovechar la infraestructura ya instalada en el país.

El consejero delegado de Nissan, Iván Espinosa, y el director ejecutivo de Mitsubishi, Takao Kato, coincidieron en que la cooperación entre las tres marcas es fundamental para avanzar en el objetivo compartido de ampliar la oferta de eléctricos y responder a los desafíos del sector.

