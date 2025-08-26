Estos son los carros deportivos que compró Estados Unidos para expulsar indocumentados

El Gobierno de Estados Unidos realizó una compra que ha generado debate público en medio de la política migratoria implementada por la administración de Donald Trump.

Según documentos oficiales obtenidos por la agencia EFE, la Casa Blanca ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la compra de dos vehículos deportivos Ford Mustang GT, con un presupuesto de más de 120.000 dólares.

La orden, emitida el 7 de agosto de 2025, fue clasificada como de carácter “inmediato” y estableció que los automóviles deben estar disponibles para los próximos dos ejercicios fiscales.

El objetivo, según lo consignado en el documento, es utilizarlos en campañas de reclutamiento de agentes en diferentes áreas: puestos de Inspección, Investigación, Ejecución, Oficiales de Deportación ERO, además de Investigadores Criminales y de Seguridad Nacional.

Ford Mustang GT es un ícono cultural del automovilismo en Estados Unidos. Foto: Ford

¿Por qué compraron Ford Mustan GT?

El contrato no se sometió a concurso público. ICE explicó que la decisión obedeció a la urgencia del requerimiento y a la necesidad de evitar retrasos que pudieran afectar los planes de reclutamiento. En ese sentido, se escogió al concesionario Banister Ford of Marlow Heights, en Maryland, como proveedor único de los automóviles.

“El concesionario Banister Ford of Marlow Heights es el único capaz de entregar de inmediato los vehículos que cumplen con las especificaciones de ICE”, se lee en el documento citado por EFE.

Otro de los apartados señala el motivo de haber seleccionado este modelo deportivo en particular: “El Ford Mustang GT fue elegido por su valor simbólico en el reclutamiento: diseño llamativo, imagen de fuerza y servicio federal moderno”.

El diario Detroit Free Press informó que el concesionario confirmó la entrega de los dos vehículos a ICE hace un par de semanas. El propietario, Dan Banister, aseguró que desconocía que la orden proviniera de la Casa Blanca. “No sabía que era la Casa Blanca. Donald Trump no me llamó”, dijo el empresario al citado medio.

Por su parte, el periódico The Independent reportó que uno de los Mustang GT ya fue visto en las calles de Washington D.C., portando el logotipo de ICE junto con el lema “Defender la patria”, en un contexto donde el presidente Trump desplegó fuerzas militares para labores policiales.

El lanzamiento del Ford Mustang se dio en 1964. Foto: Ford

Relación con la política migratoria

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas es la agencia federal encargada de ejecutar las medidas migratorias del actual Gobierno. Bajo la administración Trump, ICE se convirtió en una de las instituciones con mayor refuerzo presupuestal.

La reciente reforma fiscal aprobada por el Congreso destinó 30.000 millones de dólares para permitir el reclutamiento de 14.000 nuevos agentes en los próximos dos años.

Este incremento de recursos financieros y humanos responde a la estrategia de acelerar los procesos de detención y expulsión de inmigrantes en el país, un tema que ha sido catalogado como prioritario para la Casa Blanca.

El Ford Mustang GT, considerado uno de los modelos más representativos de la marca estadounidense, es el más costoso de la gama de este deportivo de dos puertas. La versión base cuenta con un motor de 315 caballos de potencia y transmisión automática de 10 velocidades.

Aunque la orden de compra no especificó el color de los vehículos, los informes de prensa indican que al menos uno de ellos ya circula con la imagen institucional de ICE.

