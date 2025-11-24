Expopartes Cúcuta refureza mercado de autopartes: “Esperamos negocios por más de USD22 millones”

La ciudad de Cúcuta recibió una de las ferias más importantes del sector motriz en el nororiente del país. Asopartes anunció que la segunda edición de Expopartes Cúcuta 2025, que se llevó a cabo el 21 y 22 de noviembre, duplicará su dimensión frente al evento inaugural y proyecta expectativas económicas sin precedentes para la región.

Durante una entrevista con Blu Radio, el presidente de Asopartes, Carlos Andrés Pineda, aseguró que esta nueva edición tuvo un crecimiento del 100 %.

Según indicó: “Podemos esperar una expectativa de negocios superior a los 22 millones de dólares en esta jornada”.

La feria reunió más de 60 empresas expositoras y 150 marcas nacionales e internacionales, con productos para vehículos eléctricos, híbridos, a gasolina, a diésel y motocicletas. Pineda destacó que la demanda y el movimiento comercial en la frontera han impulsado la participación de compañías que este año ven en Cúcuta un espacio estratégico para cerrar negocios y posicionarse.



Carlos Andrés Pineda inaugurando Expopartes Cúcuta 2025 Foto: Asopartes

Cúcuta, epicentro creciente del comercio binacional

Una parte clave del crecimiento de la feria se explica por el dinamismo del intercambio con Venezuela. “Vamos cogiendo confianza, vamos cogiendo velocidad de crucero”, dijo Pineda, al referirse a la reactivación comercial que viene tomando fuerza entre ambos países.

El gremio asegura que la ciudad funciona como puerto de salida y de entrada para empresarios venezolanos y colombianos, lo que la convierte en un punto de encuentro para negocios conjuntos. La feria cuenta con el respaldo de entidades regionales y binacionales, entre ellas la Cámara de Comercio de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander, y la Cámara de Comercio de Táchira, entre otras.

Publicidad

El fortalecimiento de la feria coincide con el comportamiento del mercado en Norte de Santander. Para 2025, el departamento registra un crecimiento estimado del 25 % en demanda de mantenimiento, repuestos y servicios especializados, acompañado de un aumento del 30 % en matrículas de motocicletas.

Expopartes Cúcuta 2025 Foto: Asopartes

Este escenario ha impulsado la venta de frenos, llantas, baterías y sistemas eléctricos, que ya representan cerca del 60 % del volumen total del mercado. Sin embargo, Asopartes advierte que entre el 10 % y el 12 % de las piezas que circulan en la región provienen del comercio informal o de orígenes no verificados.

Además de la muestra comercial, el evento ofreció una agenda académica que incluyó:



El Tercer Foro de Liderazgo Femenino.

Charlas para estudiantes de mecánica.

Capacitación para vendedores de repuestos.

Entrenamientos para mecánicos, técnicos y talleres.

Será, según Pineda, un espacio con “lo último en tecnología, lo último en productos, lo último en oferta comercial”.