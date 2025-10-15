Ford Maverick 2025: pros y contras de esta camioneta híbrida que promete 1.000 km con una tanqueada

La Ford Maverick 2025 mantiene su enfoque en la eficiencia y la versatilidad dentro del segmento de las pick-up compactas. Desde su debut en 2021, el modelo ha buscado ofrecer una alternativa más accesible y manejable frente a las camionetas de gran tamaño, una fórmula que la marca estadounidense presentó en Colombia este año.

En su versión Lariat, la Maverick híbrida combina un motor de 2.5 litros de cuatro cilindros con un propulsor eléctrico y una batería de 1,1 kWh, que en conjunto entregan una potencia total de 191 caballos y 259 Nm de torque.

La Maverick en todas las configuraciones mantienen el formato SuperCrew de cuatro puertas y capacidad para cinco pasajeros, junto con su zona de carga que soporta 580 kg. Además, el sistema híbrido conserva una caja eCVT, y la versión Lariat viene con tracción total (AWD).

La Maverick mantiene una conducción similar a la de un automóvil compacto, lo que facilita su uso en ciudad. Su dirección es ligera y la suspensión firme, lo que se traduce en una experiencia equilibrada entre maniobrabilidad y estabilidad.



Ford Maverick 2025 Foto: Blu Radio

¿Cuál es la autonomía real de la Ford Maverick?

Aunque esto siempre dependerá también del modo de conducción de cada persona, el terreno por el que se movilice y hasta la geografía en sí misma, la Maverick dejó buenas sensaciones en cuanto a su autonomía en un viaje de 4 horas en carretera y ciudad.

Al tanquear totalmente y tener la batería cargada, la camioneta promete una autonomía superior a los 1.000 kilómetros, con un consumo promedio de 19.8 km/l, recorrimos en total 85.9 km, de los cuales en modo eléctrico hizo 60 km, lo que se traduce en un 70 % del recorrido en modo totalmente eléctrico.

Ford Maverick autonomía en un recorrido de 4 horas Foto: Blu Radio

El desempeño del motor híbrido resulta ideal para el día a día, aunque en su potencia podría dar más en aceleraciones rápidas o en ascensos prolongados.



Seguridad y asistencias de la Ford Maverick

De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA), la Maverick obtuvo una calificación general de 4 sobre 5 estrellas.

Entre sus sistemas de asistencia se incluyen frenado automático de emergencia, alerta de cambio de carril con asistencia de mantenimiento y control de crucero adaptativo. La versión Lariat ofrece sistemas avanzados de conducción semiautónoma.

Ford Maverick 2025 Foto: Blu Radio

Veredicto final de la Maverick

Para los conductores que buscan una camioneta práctica y económica sin renunciar al espacio o a la utilidad, la Ford Maverick 2025 se presenta como una alternativa funcional. Su diseño compacto y la combinación de potencia eléctrica y térmica le permiten destacarse frente a pick-ups de mayor tamaño, aunque puede ser algo rígida y no tan veloz para carretera.



Pros:

Eficiencia sobresaliente en la versión híbrida.

Tamaño compacto que facilita la conducción en ciudad.

Opción de tracción total en la versión Lariat.

Buen nivel de seguridad y equipamiento.

Contras:

Suspensión algo rígida en terrenos irregulares.

Capacidad de remolque limitada frente a otros rivales como la Hyundai Santa Cruz o la GWM Poer Comercial.

Motor con respuesta moderada en carretera.