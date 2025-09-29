Hamilton se despide de Roscoe, su amigo incondicional: “Fue lo más hermoso de mi vida”

El siete veces campeón mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton compartió este lunes un mensaje en sus redes sociales en el que anunció la despedida de su bulldog Roscoe, quien lo acompañó durante más de una década dentro y fuera de las pistas.

La noticia fue confirmada por el propio piloto de Ferrari, quien explicó que el animal falleció el domingo 28 de septiembre en sus brazos, después de varios días hospitalizado y conectado a soporte vital debido a complicaciones por una neumonía.

El viernes anterior, Hamilton no estuvo presente en una prueba de neumáticos en Italia. Según se conoció, su ausencia se debió a que viajó para acompañar a Roscoe en sus últimos días, luego de que el perro fuera internado en estado delicado.

El británico relató que durante cuatro días su mascota luchó por sobrevivir con asistencia médica, pero finalmente tuvo que enfrentar lo que calificó como “la decisión más difícil” de su vida.



El mensaje de despedida de Hamilton a Roscoe

En una publicación en Instagram, Hamilton escribió: “Después de cuatro días con soporte vital, luchando con toda la fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Él nunca dejó de luchar, hasta el mismo final”.



El piloto también expresó la importancia que Roscoe tuvo en su vida personal:

“Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos”.

Hamilton reconoció la dificultad de la experiencia, señalando: “Es una de las experiencias más dolorosas, y siento una profunda conexión con todos aquellos que han pasado por la pérdida de una mascota querida”.



Una figura en la Fórmula 1

Roscoe no era solo una compañía en casa. Desde su adopción en 2013, se convirtió en una presencia habitual en el paddock de la Fórmula 1, así como en ceremonias de premiación y otros eventos importantes.

Publicidad

Su aparición constante junto a Hamilton lo hizo un rostro conocido para los seguidores del deporte.

El piloto recordó que, pese a la dificultad de tener que despedirlo, considera haber tenido la fortuna de compartir esa relación: “Aunque fue muy duro, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida: amar tan profundamente y ser amado de la misma manera”.

Roscoe, perro de Lewis Hamilton en el paddock Foto. AFP

En el mismo mensaje, Hamilton dedicó unas palabras a quienes durante años siguieron y mostraron afecto hacia Roscoe: “Gracias a todos por el amor y el apoyo que le han mostrado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciarlo y sentirlo”.

Publicidad

Tras la despedida de su inseparable compañero, Hamilton regresará a la competencia con Ferrari en el Gran Premio de Singapur, programado para este fin de semana, donde volverá a concentrarse en la lucha dentro de la temporada 2025 de la Fórmula 1.