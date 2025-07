Confirmado: Inmovilizarán todos los carros que no obedezcan esta nueva señal de tránsito

Para conducir legalmente y sin problemas en Colombia se necesitan cumplir una serie de requisitos y normas, como por ejemplo tener una licencia de conducción vigente u obedecer al pie de la letra las normas, señalizaciones e indicaciones de las autoridades de tránsito.

En ese sentido, las autoridades de tránsito en Colombia pueden inmovilizar a todos los vehículos que no acaten alguna de las nuevas señales que entraron en vigor con la reciente actualización del Manual de señalización vial el pasado mes de abril. Una de ellas es la señal SR-18B, que prohíbe la circulación de vehículos que transportan mercancías peligrosas por determinadas vías del país.

La nueva señalización hace parte de un proceso de modernización que, según el Gobierno, busca adaptarse a las condiciones actuales de la movilidad y reducir el riesgo de accidentes en carreteras, autopistas y zonas urbanas. La actualización, vigente desde el pasado 1 de abril, es considerada la más importante en los últimos cinco años.



¿Qué significa la señal de tránsito SR-18B?

Según el Código Nacional de Tránsito, la señal SR-18B advierte que está prohibido el tránsito de vehículos que transporten mercancías peligrosas, y puede ir acompañada por una leyenda que indique específicamente el tipo de carga prohibida, siguiendo lo estipulado por la norma técnica NTC 169210.

Según lo explicó el Ministerio de Transporte, esta señal busca evitar que vehículos con combustibles o sustancias que representen un riesgo para la vida de los ocupantes del vehículo, los peatones o el entorno circulen por tramos donde no está permitida su operación.



¿Qué pasa si no se respeta la señal?

La consecuencia inmediata para quienes no respeten esta señal es la inmovilización del vehículo, tal como lo establece el Código Nacional de Tránsito. La infracción asociada está clasificada bajo el código D14, que contempla no solo la detención del vehículo sino también una multa económica no menor.

De acuerdo con el Código, los vehículos que transporten mercancías peligrosas y no cumplan con la regulación o circulen por zonas restringidas podrán ser sancionados con una multa equivalente a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMDLV). Para 2025, esa multa será de 1.208.000 pesos, tomando como referencia la Unidad de Valor Básico (UVB) definida por el Ministerio de Transporte.

Además, el artículo 125 del Código de Tránsito aclara que la inmovilización implica la suspensión temporal de la circulación del vehículo, tanto en vías públicas como privadas del territorio nacional.

¿Se puede evitar la inmovilización?

En este caso, la ley es clara: no es posible evitar la inmovilización, ya que la circulación de mercancías peligrosas por vías no autorizadas constituye un riesgo que no puede ser subsanado en el lugar.

A diferencia de otras infracciones menores —como no portar la licencia de conducción o estacionar mal el vehículo—, donde el conductor puede corregir la situación en el momento, el transporte indebido de mercancías peligrosas requiere el retiro inmediato del vehículo para proteger la seguridad pública.

La señal SR-18B es solo una de las varias actualizaciones y novedades incluidas en el nuevo Manual de señalización vial, que incluye rediseños y nuevas señales pensadas para mejorar la seguridad vial en todo el país. El Ministerio de Transporte explicó que la renovación se realizó con el fin de armonizar las señales con estándares internacionales.