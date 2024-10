La señal a la que sí o sí debe ponerle atención este puente festivo para que no lo multen

Durante este puente festivo del Día de la Raza, millones de colombianos aprovecharán para salir de viaje por carretera. Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, se espera que más de 1 millón de vehículos salgan de la ciudad y alrededor de 1.2 millones ingresen a la capital.

En medio de este gran flujo vehicular, hay una señal de tránsito en particular que no se puede pasar por alto: la señal prohibido adelantar o SR-26. Ignorar esta señal podría costar mucho más que solo tiempo en la vía, ya que conlleva una multa y no es económica.

Señal de tránsito SR-26 o de prohibido adelantar Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín

¿Qué dice la ley sobre adelantar en carretera?

El Código Nacional de Tránsito Terrestre establece que hay lugares específicos en las carreteras donde está terminantemente prohibido adelantar a otro vehículo. Aunque pueda parecer que la vía está despejada, existen riesgos asociados que justifican la prohibición.

Entre los puntos más comunes donde está prohibido adelantar se encuentran las curvas, intersecciones, cruces ferroviarios, zonas de visibilidad limitada, pendientes, y cerca de pasos peatonales.

Estas zonas suelen estar señalizadas con la señal SR-26, que está representada con un círculo rojo, una línea de prohibición que lo cruza y en el fondo dos sombras de carros conduciendo en el mismo sentido.

¿Cuál es la multa por adelantar en zona prohibida?

Si un conductor es sorprendido realizando una maniobra de adelantamiento en una de las zonas prohibidas o donde la señal de tránsito lo indique, se le aplicará el comparendo D6, infracción que está sancionada con una multa de 30 SMLDV (Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes), lo que en 2024 equivale a aproximadamente $1.300.000.

En el caso de los motociclistas, la multa incluye además la inmovilización del vehículo hasta que se cancele la infracción.

Consejos para adelantar correctamente

Para evitar ser sancionado, es crucial realizar los adelantamientos en los lugares permitidos y de manera segura. Algunos consejos útiles incluyen:



Evitar adelantar en zonas prohibidas como curvas, túneles o pendientes.

Mantener una distancia prudente del vehículo que se desea adelantar.

Señalizar la maniobra con suficiente antelación, utilizando las direccionales.

Asegurarse de que no haya otro vehículo adelantando al mismo tiempo.

Adelantar solo por el lado izquierdo, respetando el límite de velocidad.

Adelantar en el lugar y momento equivocados no solo puede costar una multa elevada, sino que también puede resultar en accidentes graves. Por ello, las autoridades hacen un llamado a los conductores para que respeten las señales y conduzcan con precaución, especialmente en este fin de semana largo donde el volumen de vehículos será considerablemente mayor.